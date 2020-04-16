全球頂尖科學家正在與時間賽跑，加速研發新冠疫苗。哈佛大學團隊最新研究指出，新冠肺炎可能像季節型流感一樣傳播，如果立即取消社交疏離措施，可能使疫情惡化，社交疏離措施必須持續至2022年。這段期間，病毒可能突變，疫情也驅動人類不斷創新，找出解方。

歷史上，戰爭往往促進科技大躍進，例如第一次世界大戰促使航空科技創新，第二次世界大戰使得電腦、雷達、半導體、抗體、通訊等科技大突破。

防疫如同作戰，這次台灣在防疫上超前部署，行政院數位政委唐鳳與民間網路高手共同打造網路購買口罩平台、口罩地圖，民眾可以透過網路預購，在便利商店取貨，方便上班族選購。

台北市政府與科技部、健保署合作推出口罩販賣機，只要插入健保卡，不到1分鐘完成採購，提供民眾另類選擇。從e-mask口罩預購平台、口罩地圖到口罩販賣機，都是利用科技創新提升公共服務品質的成功案例。

創新公共服務上路初期，可能因系統穩定度不足、流量超載而出現許多問題，但系統開發者依使用者回饋而改進，或透過巧妙規畫分流，避免超載而當機，不斷修正與精進，口罩預購功能也將大幅提升。

新冠疫情在全球造成逾13萬人死亡，迫使各國政府採取積極防疫措施，同時加速公共服務創新。以英國為例，為避免慢性病患就醫遭感染，遠距醫療服務大量增加。《經濟學人》指出，英國皇家全科醫學院主席馬歇爾表示，以往看診9成是病患親赴醫院，現在醫院風險較高，大約9成改為遠距醫療，成長速度驚人。

新冠疫情同時加速司法系統數位化。《經濟學人》指出，英國在2016年曾推動司法系統數位化，引進視訊法庭，不過進度緩慢；這次新冠疫情大爆發，許多法院聽證會改採視訊，最高法院已全面採視訊進行。

新冠肺炎重創全球經濟，在社交疏離政策下，讓數位經濟更加火紅，包括醫療、保健、科技、網購電商等相關產業前景看好。以客服中心為例，南韓曾有客服中心爆發群聚感染，如今許多客服中心允許員工在家工作；在防疫優先的大原則下，許多企業採取視訊會議，大幅降低人員出差洽公的交通、食宿成本，同時也大幅降低碳排放量。

新冠肺炎宛如照妖鏡，映照人類的貪婪與自私，但也加速政府與民間的創新。面對狡猾的新冠病毒，政府與民間企業應把握契機，利用創新科技加速提升公共服務品質。