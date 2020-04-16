3月24日外交部才公開表示，由於新冠肺炎疫情嚴峻，今年「台日漁業委員會」將停開。誰知就在同一日，兩艘我國籍漁船宏吉財號及信福晟號，卻分別於花蓮及台東外海我國專屬經濟海域範圍內，遭到日本公務船驅趕。漁業署雖向日方提出嚴正抗議，卻迄今未獲回應。這兩件事發生時機巧合，台日關係變化值得關注。

回顧當年《台日漁業協議》簽訂過程，馬政府目標明確：擱置主權爭議，先顧漁民權益。馬總統先以強硬姿態，派出海巡艦艇支持前往釣魚台示威的蘇澳漁船，促使日方與我展開談判，2013年4月10日完成簽署，為台灣漁民爭取到，在面積7萬平方公里的釣魚台海域，得以自由作業、不受干擾的捕漁權利，後來該區漁獲量因此增加3倍。雙方並依據協議成立「台日漁業委員會」，每年固定召開會議，至今已有7年，是兩國協商與解決爭議的重要平台。

雖然《台日漁業協議》成功解決釣魚台海域漁權問題，但宏吉財號與信福晟號卻突顯出，下一步仍應接續處理花東外海與日本八重山群島以南，兩國專屬經濟海域重疊部分的漁權爭議。

由於過往在此海域雙方甚少發生爭執，因此當宏、信兩船遭日方驅趕時，我方海巡艦艇並未在鄰近海域戒備，海巡署獲報後雖即派艦前往，但已緩不濟急。我方復循外交管道向日方嚴正抗議，但日方卻無回應，無疑為台日關係帶來警訊。

如今鮪漁汛期已經展開，政府保護漁民捕魚權益，正是刻不容緩。宏吉財號方於4月13日起吊今年東港的「第一鮪」黑鮪魚，重逾200公斤。捕獲地點就是日前遭到日方驅逐的花東外海，顯然當時雙方漁船都在追逐黑鮪魚，如果不是因為日方阻擋，可能當天就可釣到今年的第一鮪。

蔡政府上任近4年，經常誇耀台日關係良好，實際上卻無具體進展。相較馬政府時期，台日接連簽訂《開放天空協議》、《漁業協議》、《投資保障協議》，在札幌新設辦事處，而蔡政府除了幾次推特外交之外，似無其他具體成就，尤其這次我國漁民還在自家門口吃虧。

日昨筆者在立法院要求海洋委員會超前部署，李仲威主委同意會與海軍配合，於花東外海進行常態護漁，並加大巡護之強度與密度。同時，政府也應加強對日交涉，應該要求線上召開今年度台日漁業委員會，擴大《台日漁業協議》談判，針對花東外海兩國重疊經濟海域之漁權爭議，積極協商以求達成更加完善之協議。

（作者為立法委員）