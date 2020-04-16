新冠病毒疫情持續延燒重創經濟，如何在疫情受控制後，及早刺激經濟早日復甦應是當前政府施政的首要目標，即在所得大幅下降時，如何刺激民眾消費，創造最大總體效果。退稅緩不濟急，短期做法上有現金、消費券或酷碰券，然目前朝野似乎各說各話無有共識，今試分析之。

現金的效用最高，可買任何想要的東西。但問題是當大部分人所得減少時，給現金也是一筆收入，就不一定會去花掉，極可能拿去儲蓄存起來，那就會沒有刺激消費效果。發現金相較於發消費券或酷碰券，在行政作業上最方便，行政成本也低是其優點，當然政府撒錢的結果還會增加貨幣供給量，而帶來通膨壓力，則是政策代價。

消費券則只能用於消費不得拿去做為存款，可以做一般的消費，或為特定政策目的限制只能用於消費特定商品。但消費券可以等同現金使用，若不使用則等同廢紙，故一定會拿去消費掉，即消費券有直接刺激消費的效果。和現金不同的是，消費券有規定使用期間，時限一到就回收作廢，故不會增加市場上貨幣的供給量，對物價也不會有通膨壓力。

酷碰券通常限制消費種類，且要實際有消費才能得到折扣，如果沒有消費意願，則發再多的酷碰券都沒有消費作用。通常人們會使用酷碰券的時機，是本來就想買的東西，因現在有折扣會鼓勵人們提早消費，但甚少刺激額外消費。

總之，三種方式都不排除有取代部分原本要消費的可能，但為避免人們將現金存起來，及提供更大的消費誘因和意願，一定會去消費同時又能影響各行各業雨露均霑，則非消費券莫屬。消費券既不能像現金拿去儲蓄，也不需要先付一筆錢買才有酷碰券的折扣優惠，不管有無消費意願都會拿去花掉。簡言之，消費券是天上掉下來的禮物，不用就是損失，但酷碰券不消費也不會損失，故有直接刺激消費效果的消費券才是政策首選。

當然基於預算和公平原則，可考慮排富條款，如所得前20%者排除。另為加速消費券流通速度應鼓勵可重複使用，可以轉讓或贈與，廠商收到民眾消費券也可再流通，如此才能真正創造消費的總體乘數效果。

如果政府因預算考量，如1000億，則每人可發約4000元消費券，1500億則約6000元，如此類推。如果再考慮排富，則發放金額可再提高一些，如由4000元增加至5000元。總之，政府與其亂槍打鳥的花錢，還不如還錢於民，給人民一個小確幸。發放消費券有效可行，此其時矣！

（作者為國立政治大學經濟學系教授）