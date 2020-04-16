4月8日，武漢解封之日。中共中央政治局常委會發出重大決策訊號：「面對嚴峻複雜的國際疫情和世界經濟形勢，我們要堅持底線思維，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備。」這項訊號，意謂著中國在疫後時期正面臨著逐漸形成的新型圍堵風暴。

儘管中國對疫情防控成效已基本鞏固，並對國際持續蔓延的國家展開大規模的醫療救援與醫療物資的援助，但近日在部分國家輿論掀起一股對中國追責、索賠、起訴的新世紀「庚子賠款」論戰，瀰漫著尖銳的反中、仇中情緒，國際外交的壓力，正對中國展開反彈式的襲擊。

面對疫情衍生擴散的外交風暴，何謂決策高層祭出的「底線思維」？依照共產黨人的政治邏輯，就是要做最壞的準備，努力爭取最好的結果，這是中共高層治國理政的方法論。中國外交部發言人近日對相關事態的回應，基本仍維持「戰狼式」風格，針鋒相對，據理力爭。

武漢疫情爆發之初，中國採取激烈的封城手段，有效遏阻疫情對外擴散，如今疫情蔓延世界各國，諸多國家領導人為掩飾防疫不力，意圖轉嫁責任，扭轉輿論焦點。但中國在反覆辯解過程，似乎也應反思為何不能講好中國如何防疫的故事，為何國際話語權難以有效反制。

中共在意識形態上強調「四個自信」：道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。在救援武漢的艱難過程，確實展現社會主義體制的優越性，但近日對湖北作家方方的武漢日記在海外出版，遭致大陸輿論攻擊「給八國聯軍送炮彈」，顯然還是欠缺開放社會的文化自信。

其實，川普近日對防疫失控採取各式甩鍋、卸責、轉移焦點，進而惡意指控中國曾隱瞞疫情、通報不實等言論，都是意圖推卸防疫失職的政治操作，更是為保護其大選政治利益的生存法則。尤其，美國近年在川普刻意操弄下，反中、抗中已成為美國參眾兩院的主流民意。

由於川普政府原本顧忌疫情對大選必然造成不利影響，刻意低調應對，甚至誤判病毒的殺傷力，延誤防疫時機。疫情在美國蔓延之後，徹底打破富國虛相，高度資本主義社會、商業保險為主的公衛體系，竟如此不堪一擊，美國各州陸續被攻陷，終至死亡案例持續暴增。

美國反中情緒的快速增強，主要是擔心中國的強勢崛起、經濟威脅、軍備增長、一帶一路戰略擴張，加上近來疫情對美國造成前所未有的嚴重傷害。其實，中美矛盾的深層結構，仍是源自意識形態與政治體制的對抗，美國過度自傲與自負，錯失做好治理疫情的關鍵期。

中美兩大經濟體因疫情引爆新衝突，將使疫情造成的經濟危機更形惡化。川普間歇性抗中操作是國內政治利益驅動的，北京對國際疑慮則曾表態不走「國強必霸」的大國崛起老路，但彼此軍事戰略與政經利益無法調和，各自又有大選與維穩考量，碰撞衝突，終難避免。

中國在疫後時期遭遇的國際輿論圍堵風暴，隨著今年11月美國大選的逼近，中美潛藏的各種矛盾，只會加遽，不會減緩，預期雙方近期極可能在對台海政策、或軍事領域引爆新的危機，在大國戰略衝突過程，民進黨政府如果認為是「趁疫謀獨」良機，不但無法達成政治目的，還可能為台灣帶來不可逆的政治災難。