疫情嚴重影響生計與經濟，國民黨強打應發放現金給民眾，蔡英文總統與閣揆蘇貞昌則強調，紓困與振興有不同的先後順序，而酷碰券「刺激消費」的效果最佳。何種措施更讓民意有感？國民黨的訴求直接明確，但民進黨占有執政的主場優勢，且隨時可用不同的包裝「話術」調整做法，似乎更顯機動有利。

這其實正是國民黨目前監督抗衡的困境，在全民團結抗疫的共識下，即使有再正確、再前瞻的提議，也只能「歡迎民進黨收割」，還必須小心翼翼不能批判過頭，以免引發干擾抗疫的反彈。

又好比行政院通過已執行的紓困方案，當初不也是國民黨團先提出來、卻被民進黨說還早而壓下來的？如今紓困案陸續救急還不斷加碼，被視為政府德政，可有多少人記得當初這是國民黨先提出來的建議？

在民進黨政府抗疫普獲國內外好評之際，國民黨也在年輕的新主席帶領下，進行著人事調整與黨務改革，可卻沒有引發社會足夠的關注，媒體上盡是如「江啟臣的不可能任務」、「江啟臣呼應綠網軍」之類認為國民黨沒救的評論文章。

說白了，目前這些都只是短期的戰術攻防，國民黨的長期戰略、政黨定位和方向，這才是真正的關鍵，否則到了疫情過去、或是一到選舉，照樣欲振乏力、必敗無疑。目前已經看到的是，江啟臣雖然年輕優秀、努力有加，但他還是謹小慎微、格局創新都有限；而當此亂局與危局，國民黨靠這樣能復興再起嗎？

真正看到台灣危機的人，應該知道被動「拿香對拜」愛台灣，自己和台灣都永難翻身。只有主動出擊、引領方向、創機造勢，才有可能死裡逃生，化不可能為可能。