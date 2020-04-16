WHO對疫情錯誤指導 川普中止捐助

美國總統川普高調宣布，「美國將暫停撥款給世界衛生組織（WHO）」，在人類面對空前危機當下，川普的決定立即引發全面撻伐與反感。民進黨政府因一貫反中、對WHO及祕書長譚德塞怨懟、單邊依賴美國，可謂川普的死忠，但完全配合川普演出，對台灣長期利益及爭取參與WHO不利，決策者必須冷靜檢視國際現實，而非如網民般宣洩情緒。

全世界最強大的美國已成為新冠肺炎的重災區，世界強權地位岌岌可危，面對幾近失控的局面，川普只有尋找代罪羔羊，轉移焦點及推卸責任，中國大陸及WHO就成為他的首要目標，而近年表現受到質疑的WHO更是軟柿子。

川普絕口不提自已的輕忽、怠惰，浪費了2個月抗疫準備時機，他以總統之尊動輒與州長或媒體公開對嗆，幾乎成為封城之後美國民眾每日必看的「脫口秀」，主流媒體甚至考慮停止直播白宮記者會，以免成為川普的吹捧自己、做政治宣傳，甚至散播似是而非訊息的工具。

川普終結美國領導時代

停止資助WHO是標準川普式作風，但時機與動機實在過於惡質。微軟創辦人比爾蓋茲在推特發文表示，不能沒有WHO，「於疫情大爆發中途，削減世衛經費，非常危險」。德國外交部長馬斯表示，「與世衛組織合作，是最佳的防疫投資。」著名醫學期刊《刺胳針》主編霍頓直言：這是對人類及人性的犯罪與背叛。英國《衛報》評論指出，在人類需要共同努力對抗前所未有的威脅之際，川普的決定是「道德淪喪及國際汪達爾破壞主義的非常行徑」。

川普及美國要挽回頹勢唯一方式只有控制大流行疫情，盡速恢復美國的經濟及社會活動，川普卻選擇了逃避、卸責，不但使美國的領導地位受到進一步打擊，也喪失了道德訴求。在美中強權競爭戰略之下，川普這種自絕於全球抗疫體系的作法造成權力真空，讓目前積極提供國際援助、企圖扭轉形象的中國大陸有更充分的運作空間。川普凍結資助WHO更大的風險是，當各國發現美國參與無足輕重時，將是美國領導時代終結的一刻。

至於美國揚言另起爐灶取代WHO，只是一張世界級「芭樂票」，民進黨政府不要信以為真。川普就任後在「美國優先」原則下，已陸續退出跨太平洋夥伴協定、巴黎氣候協定、聯合國教科文組織，並在新冠肺炎爆發前就表示要減少對WHO的資助，現在奢談整合國際力量不但緩不濟急，也毫無公信力可言。

加入WHO非一蹴可及

台灣防範新冠肺炎蔓延有成，加上川普政府頻頻公開展現對台灣的肯定與支持，而WHO祕書長譚德塞在疫情初期判斷失準，承受到不小的國際壓力，這些因素為台灣參與世界衛生大會（WHA）及WHO技術性機制創造了有利的形勢，但或許是過度沉溺於抗疫的成就，部分人士認為台灣應直接爭取成為WHO會員國，而非只是WHA的觀察員。但到目前為止，台灣不是聯合國會員國，美國也只是支持台灣參與以國家為要件的國際組織，而非成為會員國，要一蹴可及成為會員國顯然是陳意過高。

要以觀察員身分出席WHA，實務上還有許多問題要克服，如大陸至少不能反對，民進黨是否願意接受聯合國2758號決議案及WHA25.1決議案的一中原則，同意以「中華台北」名義出席，是另一個大問題。網軍及政府高層官員對WHO與譚德塞的攻擊，是參與的另一個不利因素，各方必須節制。川普決與WHO為敵，美國將徹底失去影響力，而台灣只有15個邦交國，透過友邦提案邀請出席，在目前情況下，台灣將重演遭到否決的結果。

新冠肺炎期間，大陸多次進行包括遼寧號航空母艦在內的軍艦、軍機繞台及軍事演習，美方也高規格以神盾艦穿越台灣海峽，及派遣電子偵察機、反潛機、甚至B-52轟炸機展現肌肉，當台灣周邊海域成為美中武力競技場，只會造成緊張情勢升高。新冠肺炎加速、加劇美中間早己存在的地緣政治對抗，台灣首當其衝，台海形勢惡化對台灣參與WHO必然會有一定程度影響。

新型冠狀病毒大流行的另一個併發症，就是「錯誤訊息（假新聞）大流行」，為了個別國家利益或個人政治利益，媒體、網路世界充斥各種不實消息，再加上「同溫層」效應，許多認知與實況有相當落差，台灣參與國際組織沒有錯誤的空間，這是決策者必須嚴肅面對課題。