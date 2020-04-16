眾所矚目且扮演國內外科技領航者的台積電，其法說會訊息成為新冠病毒肺炎疫情下重要的ICT產業景氣風向球，畢竟從半導體最上游晶圓代工的營運狀況，可一窺目前與未來最新情勢與變化趨勢，在混沌不清的市況中可給予市場指引方向。而2020年4月中旬台積電法說則釋出5道密碼，分別是2020年全球半導體乃至於晶圓代工景氣表現出現下修、第2季台積電業績不畏疫情有機會再創單季新高、下半年客戶訂單排隊潮將再現、台積電全年業績成長力道下調幅度有限、資本支出小幅不變反映台積電在全球先進製程龍頭地位的穩固性。

首先在全球半導體乃至於晶圓代工業景氣，2020年表現皆將不如1月中旬台積電對整體行業預期樂觀，畢竟疫情的擴散程度難以預測，遏制時間也恐比預計更長，嚴重的經濟衝擊與金融動盪和危機風險不可輕視，特別是短期內疫情衝擊下的全球市場需求收縮仍是主要影響因素，特別是消費性電子、車用電子、智慧型手機等應用端出貨量均明顯不如預期。

來自於5G及高效能運算等先進製程晶圓代工需求頗佳，加上客戶深怕斷鏈缺貨情境而積極建立庫存，以及疫情引發伺服器、網通設備、筆電、平板等新需求湧入，帶動相關晶圓代工需求，2020年第2季台積電合併營收意外宣布季增率將有0.87～2.03%，顯然客戶即便面臨終端需求下滑，也不願意對台積電進行砍單。大客戶寧可自行吸收目前庫存升高、需求疲弱的壓力，顯然台積電先進製程的產能稀少性將為其2020年第2季業績帶來支撐。

而若2020年下半年若疫情因素可望逐步獲得淡化，客戶重新回歸下單的正常軌道，加上Apple雖然縮減訂單，但其所空出的產能已馬上有大廠積極搶奪，如Nvidia積極向台積電表達下單5奈米的意願，而AMD等廠也已下單5奈米第2波產能；而台積電下半年接單仍是有機會呈現成長的局面。

整體而言，雖然美國不斷試圖以調整出口管制政策來牽制台積電對華為的供貨，成為營運的不確定因素，後續台積電是否面臨客戶進行庫存調整、訂單修正的情況仍有待觀察；但台積電受惠於7奈米的全球市占率攀升，加上來自於繪圖處理器及5G應用處理器的需求，2020年整體業績成長仍可優於邏輯半導體和國內外晶圓代工產業整體平均水準，儘管預計增幅將不若年初預期近兩成的高標，但台積電全年業績成長力道下調幅度有限。

台積電此次意外並無調整2020年資本支出的規模，仍維持於150～160億美元的水準，也就是說先前受制於疫情導致供應鏈材料或設備端供應不及，而使台積電2020年底前3奈米的試產動作恐會遞延約一季的傳言未獲證實，此後也不影響技冠Samsung的局面，畢竟台積電在先進製程的超前部署，將使得未來其3奈米的研發、良率、量產能力依舊在Samsung之上。

（作者為台灣經濟研究院產經資料庫研究員）