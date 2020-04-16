新冠病毒疫情在2019年冬季始於湖北省武漢市爆發，隨後在2020年初迅速擴散至全球多國，逐漸變成一場全球大流行的傳染疾病，是全世界各國自第二次世界大戰後，所面臨的最嚴峻危機。疫情初始，武漢出現大規模疫情，許多醫護人員犧牲，1月23日武漢市採取封城策略，代價極其慘烈。對岸緊急打造雷神山、火神山等方艙醫院，衛生單位並以「一方有難、八方支援」的靈活體制，調動大陸各省醫護人員支援，所幸疫情在3月中，武漢新增病例降至個位數；第一輪疫情流行高峰已被控制。截至4月14日為止，中國大陸境內計有確診病例82295例，死亡病例3342例，初步看來，大陸本土疫情已有效控制住。疫情初期，兩岸醫療交流本未中斷，1月12日台灣還派出莊銀清及洪敏南兩位防疫醫師前往武漢實地考察並參觀隔離負壓病床，隨著疫情快速蔓延，由於台灣「自救後才能救人（隔岸觀火）」心態使然，自1月23日武漢封城後，兩岸的醫療交流幾乎隨之中止。

台灣則因17年前SARS的抗煞經驗，各大醫院的防感染管控程序非常嚴謹且熟練，加上民眾自主性的戴口罩與勤洗手等衛生教育與習慣、完善的具感染風險民眾的管理機制，還有舉世出名、高CP值的全民健康保險體制，任勞任怨的台灣醫護人員、勞苦功高的醫事人員在防疫期間的努力，這些因素，使得台灣在這波疫情中取得幾近「完封」的防疫成效。自1月21日首例確診的是從武漢回台的50歲女姓台商，截至4月15日止，台灣確診病例數是395例（340例境外移入、55例本土病例），死亡6例，取得了世界上名列前茅的好成績。

在這幾個月來，因為疫情的嚴峻，人們情緒緊繃或沮喪、憂鬱，導致兩岸政治之間、網軍鄉民之間，不斷指責或酸言酸語，更少不了批評攻擊與怪罪甩鍋，致使原已冰冷的兩岸關係，更是雪上加霜。另外，同時也看到有許多溫馨的抗疫故事，例如無法回台唸書的陸生，發起送口罩捐給台灣母校的活動。還有台商自願將自己在武漢的飯店作為防疫隔離的地點。台灣最美麗的風景是人，投桃報李的也是台灣的人情味使然，如果負面的新聞看多了，不但有害身心健康，更傷害兩岸彼此間的情感，期望這世界還有一些正面能量事物可以治癒人類受傷的心靈。

美國前國務卿季辛吉近來在《華爾街日報》的投書強調，「新冠病毒對人類健康的攻擊是短暫的，但它所引發的政治和經濟動盪可能持續幾代人，沒有一個國家，即使是美國，能夠通過單純的國家努力戰勝這種病毒，解決當前的問題，最終必須與全球合作的願景和計畫相結合，如果不能同時做這兩件事，將面臨最壞的結果。」有學者預估，歐美在受疫情肆虐後，對經濟實體的衝擊日益擴大，有可能從原來預估今年2%左右的成長率掉到近零成長、甚至直接進入衰退。而國際貨幣基金（IMF）發布報告，大砍台灣全年經濟成長率至負4%，讓原本預期的「保2」目標提前破局。如何一邊防疫，同時一邊穩定經濟，不讓大批中小企業關門倒閉、失業（放無薪假）人數驟增，是當前急需研究的課題。

新冠病毒無國界之分，對任何人種進行無差別的攻擊，在疫苗、特效藥尚未問世之際，只能靠著人類合作防疫、摸索前進。然而由於兩岸的醫療交流戛然而止，許多寶貴的醫療防疫經驗無法互通有無，至為可惜。

例如台灣已經開始在若干病患身上採恩慈療法試驗瑞德西韋，但台灣的病例數較少，缺乏對照實驗的可能。有新聞指出，該藥有胃腸道的副作用，且該藥的臨床試驗程序還在進行中，該藥的開發者吉利德公司，在一項臨床試驗中，於湖北省中日友好醫院，納入600名重症患者進行研究，預計4月下旬會有結果出來。台灣如能取得先機共同加入研發行列，對於防疫經驗將大有助益。

又因全球航班隔離措施不便，一群兩岸的醫事人員與專家學者想藉由視訊交流會議與平台，期待以下的相關問題能得到有效的討論與研究，例如：一、兩岸的防疫臨床經驗，對於治療新冠肺炎方面，有何啟發。二、對於新冠肺炎檢驗診斷與防感染管控措施，有無新見解。三、新冠肺炎期間，藥品的製藥來源與斷鍊製程問題，如何解決。四、對於新冠肺炎的重症病人照護問題，還有如何避免長照病人受到感染措施，都是當務之急。五、後疫情時期，經濟如何由百業蕭條走出陰影，振衰起敝，恢復繁榮景象。六、公共衛生部門與學界，如何在疫情後鞏固全球性傳染病共同防治機制。

交流才能了解，溝通才能互信。在後疫情時期，兩岸之間，人們仍然不便自由的來往，希望藉由拋磚引玉，勾畫兩岸醫療視訊交流平台，藉以促進溝通了解、互相關懷，彼此鼓勵，早日恢復兩岸互信的醫療交流、互助合作，走出疫毒陰影，邁向光明未來。

（作者為台灣醫事聯盟協會理事長）