美國影音串流平台網飛（Netflix）製作的影集《指定倖存者》（Designated Survivor）第2季影集有一段劇情是說南卡羅萊州爆發不明流感，地方隱匿疫情，由於南卡居民以黑人為多，隱匿疫情是出於種族歧視。2019年播出的第3季劇集則提及生化恐怖分子人工合成病毒基因，準備攻擊美國，飾演CIA反恐探員的Maggie Q，因此還遭到恐怖分子殺害。

就這麼神奇，《指定倖存者》這齣影集超前預言了新冠肺炎疫情爆發以來的兩個羅生門：一是病毒究竟是不是人工合成的生化武器？一是中國究竟有沒有隱匿疫情？世衛組織是否有助紂為虐？

正是有《指定倖存者》這樣的神預言，無怪乎全球許多喜愛追劇的網友深信，新冠病毒是從病毒實驗室意外洩漏出來的，至於人工合成的新冠病毒，姓「中」還是姓「美」，眾說紛紜。不過迄今為止，沒有科學證據顯示新冠病毒是人造的，且有國外的假新聞查核中心證實，網路上諸多揣測，概屬假新聞。至於第二個羅生門「中國有無隱匿疫情？」則越演越烈，甚且成了川普甩鍋卸責的重要藉口。

或許是2003年SARS爆發期間，中國大陸隱匿疫情的不良紀錄給人印象深刻；因此，當武漢傳出類似非典肺炎疫情時，許多人的直覺反應便是中國隱匿疫情。

隱匿疫情的定義是什麼？怎麼樣才叫隱匿疫情？多少人感染了，或是多少死亡病例發生了，才算疫情爆發？疫情爆發多久不向國際通報，才算隱匿疫情？武漢發現新型冠狀病毒的蹤跡，在沒有確定病毒的種類和基因組排序，可以貿然公布疫情嗎？會不會製造群眾的恐慌？這些問題，公共衛生學術界和世衛組織應該有標準答案，不應淪為政治口水戰的標的。

那麼，中國大陸有無對台隱匿疫情呢？12月31日疾管署官網上新聞稿有一段話：「疾病管制署今（31）日已向中國大陸疾控中心及世界衛生組織IHR窗口確認疫情訊息，陸方於傍晚回應已派專家赴武漢，進行病原檢測及感染原因調查，並提供武漢市衛生健康委員會12月31日之公布訊息，指出近期當地發現27例肺炎病例，7例病情危重，均已進行隔離治療，有2例病情好轉。臨床表現主要為發燒，少數病人呼吸困難，呈雙肺浸潤性病灶，大部分病例為武漢市江漢區華南海鮮城經營戶，尚未發現明顯人傳人現象及醫護人員感染。陸方表示若有進一步消息，將及時通報我方。」

陸方千算萬算，大概都算不到他們回復台灣疾管署的對話，居然搖身一變成了台美聯合指責中國隱匿疫情、痛批世衛組織不理會台灣警告的「證據」了。

用常識性的邏輯來思考，武漢人口1100萬，不明肺炎有27個病例，7個重症，算不算疫情爆發呢？1月3日，中國疾控中心便向美國疾控中心CDC通報了相關的疫情，算是隱匿疫情嗎？1月9日，官煤央視公布武漢的不明肺炎是一種新的冠狀病毒，1月11日中國對外公布了病毒的基因組序列，這也算是隱匿疫情嗎？事實上，南韓就是根據中國公布的基因組序列開發快篩試劑，從而遏止了新冠肺炎的疫情。

從現有的證據來看，很難指責中國大陸隱匿疫情，而中國在公布相關疫情和病例數目時，似乎也不可能受到世衛組織的教唆和阻擋，又怎麼能指摘世衛組織失職呢？試想，當台灣一個確診病例都沒有的時候，蘇貞昌一句「禁止口罩出口」，全省各地就上演了口罩之亂。美國加州病患確診數才剛增加，當地便爆發了搶購囤積衛生紙和罐頭食品的亂象。如果世衛組織早早宣布全球大流行，全球又該大亂成什麼模樣？川普領軍的民粹大軍不早就將譚德塞轟得體無完膚了？

台灣要爭取國際空間，要緊的是以禮待人，以理服人，既不應該指鹿為馬地批評大陸隱匿疫情，更不應該任由網軍胡亂出征，與世界為敵。何況，我們是防疫的優等生，何苦跟著防疫放牛班的川普瞎鬧起鬨？世界權力結構已由雙元變為多元，美國不再是世界唯一的核心，況且，川普無德，若是全球聯手鳴鼓而攻之，作為小跟班的台灣，怕是第一個遭殃的呢！

（作者為資深媒體人）