美國CNBC網站發表題為「世紀機遇：冠狀病毒危機如何使中國成為全球領導者」的報導稱，冠狀病毒危機可能是中國鞏固其全球大國地位的「世紀機遇」。該網站並引述了英國倫敦政經學院經濟學副教授金刻羽的說法：「我認為這是中國在世界上建立信任的世紀機遇。作為一個正在崛起的國家，中國很難獲得這種信任。中國不想浪費這樣的機會。」

無獨有偶，相對於中國是否有機會成為全球新領導者的議題，季辛吉也在《華爾街日報》發表文章〈新冠大流行將永遠改變世界秩序〉，他說，新冠病毒對人類發動襲擊，對人類健康的影響可能是暫時的，但它所引發的政經動盪可能會持續幾代人。

先談「世界秩序」。一個時代的世界秩序基本有三個組成部分：權力結構，權力規則，公共產品。

自二戰結束以來，全球權力結構基本上是一超（美）多強或是單極強權，也即是說，美國是全球領導者；權力規則，則是美國依恃美軍霸權、美元霸權、美債霸權主導國際社會，順我者昌逆我者亡；至於作為全球的領導者，美國提供的公共產品，一是相對卓越可供他國參考學習的國家治理模式，二是有能力有意願引領國際社會對抗共同危機。

由於美國所主導的國際秩序基本建立在霸權基礎之上，若非它也提供了公共產品，早已不能服眾。甭說世界上有一眾從來與美國對立或不友好的國家，即使西方陣營甚至美國盟友內部也多有異聲。這次新冠疫情一來，整個西方世界灰頭土臉，美國表現有目共睹，不但對其引以為傲的國家治理破綻百出，連做為領導者的格局與風度，也被其自私、狂妄與霸道作為而徹底破毀，甚至因搶他國口罩被批現代海盜而不知羞慚。

做為對照組，中國的表現一開始雖因事出突然而犯了一些錯誤，但未久立即矯正，且方向正確，決策明快，行動迅速，足足為所有其他國家爭取到至少1個月以上的應變窗口；不僅如此，還在基本控制疫情之後，對內積極推動復工，力圖穩住中國及全球經濟，對外力能所及地對各國提供援助。義大利學者西士（Francesco Sisci）說，美國沒有發揮領導作用，歐洲不存在，…幾十年來，西方第一次迷失了方向，在這片空白中，中國成了榜樣。相信季辛吉一定也有同樣的觀察和感觸，所以才預見到世界秩序即將改變。

世界新秩序中的權力新結構，中國是否能真的抓住「世紀機遇」而成為全球領導者，取決於3個形式或條件：

一、中國的國家治理體系與能力能否持續完善，逐步消滅其他國家社會對它的質疑，並進而產生參考或效尤的興趣(這次抗疫中的封城、口罩及方艙醫院或許是一個開始)。

二、中國對國際社會提供的公共產品，除了倡議構建人類命運共同體、一帶一路、亞投行等之外，是否還有更豐富的內容。

三、中國能否抓住機會，把中國一貫主張的「和平共處五項原則」，倡導推進為廣泛的國際共識，以王道主義做為替代美國霸道主義的另一選擇。

（作者為鳳凰衛視資深評論員）