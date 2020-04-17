無色覺醒》賴岳謙：美國航母接連染疫！衝擊美軍全球佈署？(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第611集播出，由主講人賴岳謙為觀眾分析：「美國航母接連染疫！衝擊美軍全球佈署？」

美國佈署在亞太地區的羅斯福號（USS Theodore Roosevelt CVN-71）與雷根號（USS Ronald Reagan CVN-76）等4艘航母相繼爆發新冠肺炎(COVID-19)的疫情，重挫了美國亞太戰略位置的軍力佈署。因為任一航母隨時都必須有專人看守維護，一旦艦上有人染疫，航母必須全部進港暫緩值勤，讓人員送醫隔離治療，時間為期少則半個月，多則數個月皆有可能。

然而，在美軍亞太戰力空缺之際，中國大陸遼寧號也開始蠢蠢欲動。最近遼寧號在西太平洋地區大規模舉行補給及作戰操演，挾帶著完備的航母戰鬥機群，從北到南沿著台灣東側運行，途經巴士海峽後進入到南海。未來這組航母機群的去向仍不明，但不排除可能繼續挺進關島臨近海域。

事實上，目前中美的海軍實力可謂不分軒輊。以總噸數而言，美國海軍的11艘航母總噸數330萬左右，整整多了中國110萬噸，穩居優勢。在數量上，中國大陸的作戰潛艦水面艦數量是335艘，而美國則是248艘，中國大陸領先。

而且，如果美國將航母用於與中國大陸作戰，可能將面臨英雄無用武之地。

原因在於，中國的反艦導彈的技術領先美國至少五年。東風-21和東風-17超高音速導彈的發展爐火純青，東風-21最遠射程達2500公里，而東風-17可達1800公里。也就是說，在2500公里的海域裡面，中國大陸占有絕對優勢。加上中國大陸的海軍佈署較集中，不同於美國須分散佈署在大西洋及太平洋。

由此可見，目前美國在亞太地區的軍事優勢已失。因此，隨著中美兩國在亞太地緣的軍事力量彼此消長，對於各國來說，未來在面對兩大國折衝樽俎時，將產生新的思考空間。也就是說，這次遼寧號大規模的巡弋絕非單純軍事操練，而是具有宣揚戰力的政治目的……更多分析請看影片解說！