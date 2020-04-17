4月15日的中時電子報有一則報導稱，2月5日國民黨黨主席選舉當天，藍天行動聯盟與國民黨青年軍都到國民黨總部前為各自的訴求進行抗議，但是雙方因意見不同而發生爭執，事後國民黨青年軍的王姓青年對藍天行動聯盟副主席錢達提出告訴，現在檢方已經起訴錢達先生。

而今，藍天行動聯盟必須澄清整個事件始末。當天本來雙方在國民黨前發表各自主張時就有不同意見，因為國民黨青年軍當天請來了一位重量級講員，就是在大選前一再批評韓國瑜而被國民黨開除黨籍的李正皓，李當天發言稱：「國民黨必須正視民進黨這次大選獲得817萬票的新民意！」

但是當時的意見不同並未引起衝突，然後藍盟的盟員都進到國民黨一樓前廊討論時局。約莫半小時後，當藍盟主席武之璋正向盟員講述他的論點，忽然聽到外頭有一群人高聲大罵，這時藍盟副主席錢達說：「我出去看看什麼事？」

結果，錢達一出來就看到五、六個國民黨青年軍一起大罵藍盟幹部林立騰說：「你們就是中國共產黨，是馬列子孫，你們滾回中國去！」當時有七、八個藍盟盟員跟著錢達出來，所以雙方人馬頓時捲入集體互罵的局面。

事後，青年軍的王竟倫堅持對藍盟副主席錢達提告，而藍盟的態度是，你們不告，我們也不告，你們若提告，我們一定反告。後來錢達先生在三月下旬收到地檢署的傳票，於是他會同林立騰共同對國民黨青年軍提告。

所以實情不是藍盟被國民黨青年軍單方面提告，而是雙方互告，只是國民黨青年軍先告先進入程序，藍盟後告後進入程序。

說實話，身為國民黨資深黨員，我們真的無法認同今天的「國民黨青年團」，我們事後才了解國民黨青年軍為什麼集體侮罵林立騰，只因為當時林立騰問這幾個年輕人：「既然你們的想法都和民進黨一樣，那麼直接加入民進黨好了，為什麼要來改革國民黨呢？」但是林當時以平和的口氣提出的疑問，卻遭到國民黨青年軍集體叫囂式的侮罵。

藍盟對整個事件的感想就是，在民進黨搞了三十年的教改以後，今天台灣的青年不論藍綠都培養了堅強的鬥性，他們的戰略就是先告就贏，先弄上媒體就贏，但是藍盟是盡量忍耐，盡量避免讓藍營的人對簿公堂，也盡量避免把藍營的內訌弄上媒體，免得被綠營的人看笑話。

我最後必須特別強調，藍天行動聯盟絕不放棄糾正年輕人錯誤思想的責任，同時歡迎各種立場對中華民國現在與未來命運的討論，任何有助於對話與溝通的活動，絕對全力配合！