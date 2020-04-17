近日來國內新冠肺炎確診病例都是個位數，而本月14日、16日、17日甚至零確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中還說可以稍微高興一下。其實，早先疫情發源地區大陸湖北省也曾宣布零確診多日，只是隨後又出現零星病例。15日武漢地區收治病患的雷神山醫院清零而關閉。鄰近的南韓、日本、新加坡等國雖仍病例叢生，但已趨於和緩；遙遠的歐美各國疫情已過高峰，美國稱訂五一勞動節為復工日，將重啟經濟；兩岸疫情則已趨於平息，其結束似乎指日可待了。陳部長心裡明白，而於14日病例清零第2天，特地南下大甲鎮瀾宮上香參拜，感謝媽祖婆的保佑。

自去年底中國大陸爆發疫情後，隨著飛機旅客擴散亞洲各地，再延燒到歐美各國，甚至全球各地，至今已快4個月了，但全球研究機構對該病毒尚未能全盤究明其性狀。目前台灣已完成30餘病毒株的全基因序列分析，比對各株3萬多個核苷酸，發現台灣初期由大陸台商境外移入的病毒株，和最近1、2個月來由歐、美境外移入確診者分離的病毒株，竟只有1、2個核苷酸差異而已，此即證明病毒仍未出現變異株。

令人不解的是，既然病毒未變異，那為何會出現無症狀和輕症感染者？為何會有重症肺炎病患？為何感染歐、美病毒株病患常會喪失味覺嗅覺，及常有腹瀉等症狀？新冠疫情臨床症狀的多樣性，是否和新冠病毒株為多種病毒顆粒族群混合體有關？以及是否和病毒侵入人體內的部位有關？全球各國有不少痊癒者出院，但隔些時日又病毒復陽，又是怎麼一回事呢？

兩岸疫情快平息了，但至今世界衛生組織（WHO）對上述問題仍未有解答，莫怪被人詬病其毫無作為，而醫學界對狡滑多變的病毒認識仍有限，讓各國都會擔心疫情是否會再大規模復發。

雖然有多位大陸學者認為，痊癒病患的病毒復陽和無症狀感染者可能是大陸下波疫情的主角，但大陸病毒專家鍾南山表示，復陽患者排出的病毒量少，且大多沒有傳染力。至於無症狀感染者體內的病毒族群體在人際間傳播幾代後，可能其內具病原性和毒力的少數病毒族群顆粒會消失，被其感染者已不會發病。這也是疫情流行幾個月後，會戛然而止的主要原因，但此論點仍有待日後專家證明。

中央研究院傳染病專家在3月初就預測：新冠肺炎可能成為常態的流行病，到了7、8月時，疫情會變得很穩定，接下來冬天就會大爆發。這位專家認為社區內存在未確診的輕症和無症狀者是下波疫情的傳播源。另有多位專家和醫師也都猜測新冠肺炎會像流感一樣成為季節性流行病，夏季疫情會趨緩，但不會消失，今年秋冬才是真正的挑戰。

雖然目前有關新冠病毒的性狀、流行模式的研究文獻資料仍匱乏，但由該病毒和流感病毒性狀不同，傳播流行模式不同，也不具流感季節性流行的性質，筆者認為新冠病毒在台灣的流行疫情和SARS一樣，疫程不會很長，台灣已多日零確診，相信5月底前疫情就會結束，入秋不會捲土重來，也不會成為季節性流行病。

目前歐美的疫情雖也將趨緩，但台灣從該疫區零星的境外移入病例可能還會持續一段時日，防疫工作仍不能鬆懈。至於中、美未用動物模式測試，直接進行人體試驗中的疫苗，不論其安全性和效力性如何，縱然快速到未來幾個月就上市，但恐怕也已派不上用場了。

（作者為前台灣省家畜衛生試驗所所長）