新冠肺炎意外引發一場沒有炮火的戰爭，台灣成了主角，傾全國之力，不分朝野，左右開弓，一面宣傳台灣防疫有成，一面炮打世衛組織，從實體的登報宣傳到網軍的遍地開花，從陸戰打到空戰，這場「疫」外之戰，台灣似乎暫時取得第一回合的勝利。

其實，兩岸中國人一向熱衷國際宣傳。看看上個世紀，在對日抗戰時，中國幾乎是孤軍奮戰，而且傷亡慘重，1943年蔣夫人宋美齡女士訪問美國，在國會發表了20分鐘的演說，她的英文流利，內容感人，打動了眾多美國人的心，當時的美國總統羅斯福還曾表態，要以「上帝允許的速度」向中國運送軍火，充分顯示這是一次非常成功的國際宣傳。再看看幾乎同個時期的中共，雖然整個中央蘇區局限於中國西北偏遠之處，卻也有一位美國記者斯諾，幾經祕密轉移安排，進行了長時間的採訪，對象包括毛澤東在內的中共領導人，他的多篇報導與著作在英、美各大報紙雜誌刊出，甚至也出書介紹了紅色中國，對於早期西方世界認識中國共產黨起了很大的作用。

國民政府遷台後，深感當年大陸慘敗就是輸在宣傳，於是也積極從事海外宣傳的工作，除了國民黨的組織外，新聞局和外交部都是主要負責宣傳的單位，直到今天，包括所有駐外單位都還有一項績效指標，就是統計外交人員撰寫讀者投書在國外媒體刊登的數量。而我們的總統好像也特別喜歡找國際媒體宣布重大政策，例如，蔣經國總統第一次提到解嚴，就是接受《華盛頓郵報》採訪時說的，而李登輝總統的兩國論則是先向德國之聲透露的。

大陸在1989年六四天安門事件之後，國際地位曾一落千丈，但隨著改革開放帶來的經濟成長，讓新華社和中央電視台等國營媒體擁有龐大的預算往海外大舉擴張。以新華社為例，在全世界就有超過100個分支機構，遍布各大洲，訊息量非常驚人。

台灣也有個和新華社性質一樣的中央社，它也是國家通訊社，其主管隨著政府輪替而更換，早年在言論市場尚有舉足輕重的地位，但近年來規模卻逐漸縮小，海外分社寥寥可數。過去台灣還曾由政府出錢開了個「宏觀電視」，專門向海外播出，但效果不彰，而大陸也有個「長城平台」，則是匯聚大陸各電視台的內容，也在海外透過衛星頻道播送節目，這兩個分屬兩岸的電視平台頗有一較長短的味道，但可惜「宏觀電視」早一步收攤了。

近年來，隨著網路平台的發展，海外宣傳比的是創意和操作，這是個非典型的宣傳戰，就這點來看，台灣目前顯然是占上風。因為經歷了大大小小的選舉，台灣的網民早已練就一身功夫，一路衝鋒陷陣，例如這次的疫情，有人設計把國旗印在援外的口罩上，讓中華民國的國旗飛向全世界。再如為了譴責世衛組織不讓台灣加入，乾脆就到白宮網站聯署讓衛服部長陳時中當世衛祕書長，或是網路籌資到海外刊登廣告，都製造了不小的網路聲量。

現在台灣的海外宣傳可以說是網民主攻，政府助攻。由於體制的不同，大陸在這方面的創意就略遜一籌了。不過，政府發動的海外宣傳猶可依政策調整來控制，如果網民失控了，這筆帳還真不知算誰的，對國家是福是禍，只能留待時間證明。