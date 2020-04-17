新冠肺炎疫情並未舒緩，許多人已經開始討論後新冠時代的世界，多數聚焦在中美實力對比是否將進入「轉折點」。

確實，大陸展現體制優勢，迅速控制疫情蔓延，經濟活動有序恢復，相對美國確診病例與死亡人數繼續飆高，經濟急凍，662萬人申請初次失業金，失業率至少17%，遠高於2009年金融海嘯後的10%。尤其川普總統的脫序表現，令人嘆為觀止，許多人認定，美國的體制出了問題。

不過，後新冠時代大陸的日子不會好過，疫情二度反撲的威脅始終存在，邊境管制與社區監控絲毫不能鬆懈，工廠雖然復工，訂單卻望眼欲穿，新增工作機會減少，經濟壓力不小。後新冠時代，全球化將萎縮，大陸經濟面臨嚴厲挑戰。

更困難的是對外關係，中美關係已回不去，新冠病毒在武漢出現，又從這裡向全世界延燒，這個鍋是甩不掉的。西方國家開始醞釀，疫情結束後要調查病毒起源並向責任國索賠。面對各國批評，大陸外交部姿態強硬，外交部發言人及幾位駐西方國家大使的嗆辣言詞，惹毛了很多國家。悲觀預期，大陸對外關係將回到1990後天安門時代。

兩岸關係更糟，民粹對抗繼續升溫，民進黨政府強化主體性與自我認同的工程只會更強，「中國」兩個字將漸漸消失。「法理台獨」與「務實台獨」只有一線之隔。大陸憂心台灣以疫謀獨，動作頻頻，美國焦頭爛額處理疫情，無暇西顧，許多學者擔心，現在正是大陸「以疫謀統」最佳時機。

大陸雖然已有「強制性統一」躲不掉的覺悟，但沒有任何具體證據證明大陸已有具體計畫，並準備付諸實現。解讀王在希最新談話，大陸對蔡英文520就職演說仍有寄望。

大陸並未放棄和平，在目前政治生態下，蔡英文雖不可能對大陸有善意表述，但總要設法避免衝突、維繫和平。相信這也是全世界所樂見，這就要看蔡總統的智慧了。