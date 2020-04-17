第二批湖北台商包機10日深夜抵達桃園機場，由華航負責載運，班機準備進入機棚的情況。（中央流行疫情指揮中心提供）

醫療好便宜? 夫妻旅美多年"有症狀"急返台?│中視新聞 20200415

李登輝在20多年前接受司馬遼太郎訪問時提出聞名的「生為台灣人悲哀論」，認為台灣人長期被外來政權所統治壓迫，無法昂首抬頭。2015年李在日本外國記者協會演講中更進一步闡明這套論述，表示自己擔任總統的重要使命，就是要解放台灣的桎梏，把生為台灣人的悲哀轉為生為台灣人的幸福。

如今，台灣民主化已20多年，歷經7次總統大選、3次政黨輪替，由誰執政、由誰掌權，由全體台灣人自己決定，每一個主流政黨，包括國民黨、民進黨，雖然國族統獨立場不同，但也都認為台灣未來前途應由憲政民主程序做決定，由不得任何一個政黨、一個領袖放肆。

2020大選蔡英文以817萬高票連任，她在勝選演說中以人民主權和自由價值作為主軸，希望所有人都要團結在民主的旗幟之下。選後已3月有餘，蔡政府滿意度節節上升，皇城之內看似一片祥和，然而前國民黨立委蔡正元針對旅美30年夫婦染新冠肺炎回台治療的評論，卻一語點醒夢中人，部分台灣人仍然「悲哀」。

創造台灣種姓制度

蔡正元說綠色造神運動創造台灣種姓制度，把台灣人分為高級和低級兩種。高級台灣人拿美國護照和綠卡，在美國繳稅生活30年，染新冠肺炎後仍可登上飛機，不必穿隔離衣返台。高額治療費用，民進黨政府一句話，全民埋單；低級台灣人拿中華民國身分證，到大陸每年賺800億美元外匯，民進黨政府一句話，回台灣比登蜀道難，稍有咳嗽、發燒不准登機，飛機上要穿隔離衣。登不上飛機的，為防止闖關，還像黑奴般被註記。

不禁讓人聯想到英國著名作者喬治．歐威爾《動物農莊》的名言：「所有動物生來平等，但有些動物比其他更平等」。那誰決定誰更平等？是呀，豬說了算。

中華民國台灣是自由民主國家，蔡英文如是說。但是，有些人就是比其他人更民主些。凡是認同中華文化、不支持台獨、沒有民進黨證，或是批評蔡政府的，就不民主些、不平等些；凡是認同「台灣價值」、支持務實台獨、有民進黨證，只批評在野黨的，就民主些。覺醒青年、鍵盤台獨、假日革命家，都是民主鬥士；穩健鴿派、主張台灣人民福祉高於民進黨，即使你是人權鬥士、台獨教父、創黨元老如施明德，或是跟解放軍真槍實彈打，抵抗中共入侵的郝柏村，地位也比不上一位加入過中國共產黨，幫中共訓練台籍幹部的史明。

所以面對近千位，多數是因短期旅遊困在武漢，且沒有染疫的低級台灣人，即使當時台灣僅數十例確診，居家隔離和檢疫者寡，但行政院長蘇貞昌說使用者付費、防疫優先，台灣防疫安置能量不足，要保護國人安全；面對兩位來自美國的高級台灣人，30年沒有繳納健保費用，已經確診武漢肺炎，即使台灣已確診300多人，居家隔離和檢疫者10多萬人，蘇揆卻說終究是台灣人，希望國人別太計較。隔離費用更由政府埋單。

「自己的出國選擇，不要害台灣人」、「健保蟑螂」，幾個星期前台灣輿論對赴陸工作、求學、旅遊的網路霸凌言猶在耳。但有些人就是比某些人平等些。說來諷刺的是，「拿破崙豬們」時常掛在嘴邊的健保虧損，正是基進黨立法委員陳柏惟口中那位開放14億人使用健保的馬英九，轉虧為盈的。

民主是民進黨做主

根據健保署資料，健保在扁政府時期損益大致扯平，在2009年由於金融海嘯，健保當年虧損近317億，然而在馬政府往後6個完整執政年間，7年裡健保收入卻遠超於支出，賺進2600多億，年均371億。而對高級台灣人百般寬容的蔡政府，從2017年到2019年，連年虧損，年均負233億，共701億。2019年更是虧損337億，比當年金融海嘯還高。然而當豬說四條腿好，兩條腿壞，那又有什麼辦法呢？低級台灣人就是濫用健保、破壞台灣防疫的罪人。

民進黨的民主，不是人民作主，是民進黨做主；民進黨的民主，不是團結，而是搞分裂。「動物們看著與人類平起平坐的豬，再看看人，這才意識到，他們再也不能辨別哪個是豬，哪個是人了」。民主體制當真主權在民？還是仍有些人平等些，某些人不平等些？是呀，豬說了算。生為低級台灣人只能悲哀。