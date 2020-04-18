新冠肺炎從今年元月間在中國首次被檢測確認以來，疫情從首當其衝的武漢地區快速蔓延，迄今將近百日，全球各地幾乎無一倖免。而最令人矚目的是，當初形同冷眼旁觀一副事不關己，甚至幸災樂禍的歐美先進國家地區，不旋踵竟然也先後淪為重災區。先是歐盟地區的義大利、西班牙等國，染疫確診數與死亡人數逐日攀升，超越中國；緊接著則是美國呈現後來居上的態勢，不論是確診數或死亡人數，都已躍居全球首位，並遙遙領先其他各國。

面對不斷飆升的疫情，後知後覺的各國政府，自然只能繃緊神經，卯足全力投入疫情管控和疫苗研發的工作。然而各式各樣的管控措施，所產生的連鎖效應，則是讓眾多產業瞬間淪為「慘」業，並導致失業人口急速擴大，經濟動能陷入熔斷式衰退。於是各國政府除了要防疫之外，同時也要啟動各式各樣的紓困、振興措施。

然而，這些紓困、振興措施，除了要面對是否緩不濟急以及是否真正對症下藥的績效檢驗之外；堪稱雪上加霜的是，邇來眾多國際知名的經濟智庫或信評單位，紛紛發布經濟前景衰退、企業信評調降的「負面」訊息。從而讓諾貝爾經濟學家席勒（Robert Shiller）也忍不住跳出來喊話，認為新冠肺炎疫情對經濟的殺傷力其實並沒有那麼誇張，反而是人們的恐懼心態，才是導致經濟衰退的主因。

除了人們的恐懼心理會讓大家所擔心的經濟衰退噩夢成真，當此全球所陷入的「亂世困局」，其實更可以用來檢視「患難見真情」這句話所蘊含的正向與負向意含。

先從正向的角度來看，「患難見真情」原意指的是人們應該基於有難同當的認知，相互合作來面對疫情的嚴峻考驗，甚至最好還能提升到發揮濟弱扶傾的高度。畢竟各國所面對的疫情衝擊輕重不一，所能投入的資源也有重大差異。因而除了明哲保身之外，當此早已全球化的年代，行有餘力的濟弱扶傾，不只是體現兼善天下的高度，其實救人也就是救己。

然而，令人感慨的是，面對這一波的新冠肺炎疫情，除了少數的國家呈現「患難見真情」的正向能量之外，包括早期歐美各國坐視中國首當其衝，冷眼旁觀甚至惡言相向的言行表現之外；最新的例證莫過於美國川普總統。面對雪崩式的美國疫情，為了維護個人的聲望，川普竟然將全球疫情惡化的過錯推給WHO（世界衛生組織），認為「WHO失職犧牲這麼多條人命」，進而落井下石的宣告，將暫停美國每年向WHO提供4至5億美元的資金。

川普的這一番面對患難時的「真」情表態，連微軟創辦人比爾．蓋茲都看不下去，第一時間大力批評。但究其實，川普其實也不過只是展現人性中「爭功諉過，移轉焦點」的制式反應及負向效應罷了！

比較起來，川普以停止金援來懲罰WHO，其實只能算是人性自私的流露而已。更為可議的是，川普同時也向財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）施壓，要求國稅局執行經國會通過的2兆美元振興經濟方案中，直接發放給美國公民的「經濟影響款項」，其中7千多萬人因沒有銀行帳戶，而只能以紙本支票寄送的紓困支票，要在這些支票印上川普的名字。儘管美國法律規定，國稅局付款的支票為確保行政中立，須由財政服務局官員署名，而總統並無權署名。但在川普的堅持下，穆努欽只能讓步，同意將川普的姓名印在紓困支票左下角的備註欄。

川普此舉，除了是創下美國總統史上首例，並坐實知法犯法。但他的本意則是企圖藉由這個小動作來誤導選民，將政府發支票的功勞全攬到自己身上，好為11月的總統大選鋪路。即使最後把姓名放在備註欄，但終歸難逃公器私用與鑽法律漏洞，遊走法律邊緣的質疑。

川普身為美國總統，在疫情嚴峻之際，竟然做出這種種具高度爭議性的行止，如果其他的掌權者也有樣學樣，形同又引爆出民主疫情，併同新冠疫情，以及網路假訊息及酸民橫行的網路疫情，三種疫情交相感染，誠不知其毀滅性的力道將伊於胡底了！

(工商時報)