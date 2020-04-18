台灣防堵新冠肺炎疫情的表現，獲得國際普遍讚賞。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前在回應媒體詢問時說，台灣有三好：「地理位置好、運氣好、我們人也好」的經典名言。

的確，台灣是福地，福地要有福人居。所謂人好，除了人民素質好（防護意識），政府的素質跟因應作為也很重要！從公共治理的角度觀察，我國排除緊急命令以中央集權的方式因應，但台灣在跨域治理的積極作為，亦能達到有效的防疫成果。

跨域治理有兩個面向，一是中央與地方的垂直合作；另一是地方政府之間的水平合作。中央疫情指揮中心在每天的記者會，從邊境管制、溯源追蹤、隔離管理、資訊揭露等，從公衛的專業建立社會對政府防疫的信任。而落實居家檢疫追蹤、預防社區群聚感染等執行，需要地方政府的充分配合。

其次，地方政府在第一線所面臨到的實際狀況，也可以由下而上回饋中央，作為修正參考。例如，從口罩實名制、防疫中心一級開設，新北市政府的建議讓中央政府採納。中央與地方的溝通合作，讓政府的因應措施可以更接地氣、更符合民眾的需求。

另一方面，病毒的流動沒有地域界線，地方政府之間的水平合作也非常重要。例如北北基宜桃是共同生活圈；民眾的工作生活互動十分密切，在許多政策領域休戚與共，包括水資源利用、環保空汙、交通運輸（捷運）、公共衛生等，新冠肺炎疫情更凸顯了各縣市跨區域合作的急迫性。

新北市繼上月舉行新冠肺炎大規模演習後，廿日將進一步舉行「擴大管制（封城、禁足）兵棋推演」，將邀請中央流行疫情指揮中心指揮官、北區醫療網指揮官及台北、基隆、宜蘭、桃園縣市首長參加。新北市長侯友宜15日與桃園市長鄭文燦見面達成合作防疫共識，北北基宜桃區域聯防拼圖大致完成。

做為全國人口最多的地方諸侯，新北市長儼然成為區域治理平台的領頭羊，積極主張目前國內疫情趨穩，但全球疫情依然嚴峻，不能掉以輕心，下一階段要做擴大管制兵推的超前部署。中央做政策性指導，地方做第一線執行；但地方政府往往在執行面上跟中央政策會有落差，這些落差就要在兵棋推演實戰中補足；擴大管制措施等實地行動，都必須要有中央的命令，當中央的命令下達，地方政府就能同時啟動。

防疫視同作戰，作戰需要中央集權限制人民自由，這正是民主國家的短版；我國地方政府在跨域治理的積極性，正好補其不足。新冠肺炎疫情威脅人類生命健康，沒有國界；不分藍綠。中央與地方政府間攜手合作與跨域治理，是台灣的重要資產，彌足珍貴。未來，在經濟振興紓困、安心上工、青年就業等復原計畫的執行，中央更應該多聽聽地方的聲音。

（作者為國立空中大學公行系教授）