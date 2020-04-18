維護中華民國是兩岸和平發展的最大基石。台灣地區，因為實施民主憲政，執政黨就有可能輪替。台灣地區的中華民國政府，正因為如此，主張台獨的民進黨已輪替第二次主政。這個黨從陳水扁第一次擔任中華民國總統，就想把中華民國拉垮，進而完成改國號的台灣獨立。但世界大局及兩岸的恐怖平衡，台灣國取代中華民國的這件事，有非常的難度。這個難度，應該是涉及民進黨執政者及其一群人的生命和財產。因此，陳水扁在位8年，也無法改變中華民國的現狀。

因為中華民國的存在和不變是台灣海峽及周邊地區穩定發展的重要因素。中華民國的概念就是大陸和台灣，從歷史事實來看，只有中華民國政府，在1945年8月到1949年國民政府遷台的這4年時間是統治了海峽兩岸。1947年12月25日頒布的《中華民國憲法》，一直到現在，仍然是台灣地區的中華民國政府合法合憲的根據。當時台灣共有17名國大代表參與制憲。姑且不論日後局勢的如何發展，這部《中華民國憲法》在法理上就是代表整個中國人民的憲法，這是事實，也成為活歷史，不論眾人如何評頭論足中華民國憲法，它就是曾走過而留下的足跡。

最近這些年，特別是馬英九的「不統、不獨、不武」的政策，雖然保證了兩岸的良好互動關係，但也埋下了所謂「華獨」的懸念，加上民進黨在蔡英文的推波助瀾下，「華獨」和「台獨」似乎有重疊和交集的現象。於是蔡英文在大選後接受英國廣播公司訪問，喊出了「中華民國台灣」，這等同了「華獨」和「台獨」終於匯流在一起。

事實上，對於發展成第二大經濟體又是中共專政的大陸，台灣人民是心存膽怯和拒絕的。中國國民黨為了在台灣爭取人民的支持，因此若向人民表態最終選項是兩岸統一，那麼在搞民粹的民進黨和走本土化政黨的侵蝕下，中國國民黨面對台灣庶民，可能很難獲得過半數的支持，這是現狀選舉政治的現實。

然而，面對一個與時俱進的中國共產黨主政的北京政府，我們好不容易享有民主憲政的台灣人民，更應堅定，統一是歷史的必然，但統一的結果，必然是兩岸人民都能接受的生活方式和制度。我們對國家統一的信念，是因為統一是「人民意願的統一」，而不是「政黨意志的統一」。

九二共識好不容易得到中共當局的默認，「一個中國，各自表述」。我們只有加強對「九二共識」的認知和進化，兩岸走向競合的方向，才有可能共創條件，我們是主張國家統一，但如何謀求台灣人民的安居樂業和心向統一，除了我們努力外，中共當局及大陸學者專家也得創造條件和思維，才有可能為台灣人民所支持。

（作者為中華兩岸事務交流協會會長）