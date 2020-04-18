全球瘟疫從2003年的SARS、2009的H1N1流感、2012～2015的MERS到2019年底的新冠肺炎，17年來發生4次均流行2年以上的疫情，可以預判未來第一線醫藥衛護防疫人力將持續短缺且非常重要。從這次新冠肺炎的防疫戰線而言，除一般高教所培養的醫護外，第一線就是這些以往由技職體系培育的醫檢師、醫放師、護理師、醫管師、藥師、疫苗製藥工程師與環衛人員等所構成的綿密防護網。

台灣醫事技職教育發展極早，臨床醫科多由一般大學培育，但放射、醫管、醫檢與臨床護理早年因當時技術層次較低，多由醫事專科學校培育。由於醫事人才培育成本較高，早期多為私人興學，隨著影像醫學、智慧醫院與智慧健康的興起，這些學校因應醫療院所和大健康產業所需高端人才，在20年前已陸續改制為科技大學，且逐步停招五專。

台灣醫事技職教育辦學，注重全人教育與專業技術，在國際屬於領先地位。由於技職體系的畢業生技術能力和職場工作態度佳，本職在職年資通常超過10年，轉換工作次數僅為1.7次，無論是從中央到地方政府的衛生行政人員或各醫療院所醫事人員均占有很高比例可見一斑，顯示醫事科技大學的醫事人才畢業後成為醫療機構中很穩定的人力資源。

台灣技職教育早年以工專為主體，對醫事技職的研究較少，此類人才的培育通常屬於較被忽略的一群。特別是近10年許多醫校和護校升格為專科後，技術型高中端已完全無衛護類，也幾乎沒有同時修習生物和化學的類科，技職傾斜嚴重。可預見少子化趨勢下，未設專科部的醫事類科技大學在完全無生源情況下，註冊率將會發生問題。此外高教經費中科技大學的分配本來就比較少，而醫藥衛護類更屬科技大學中的弱勢。

這可能因為許多核配設計，多從工業教育思考，加上工業類學生數核配權重較高所致。姑且不論醫護教育的人事、設備成本和實習成本遠高於工科，技高端沒有衛護類科所造成醫事類科技大學教學成本逐年調高。一個國家和產業很需要醫事人才培育的大學，為什麼會變成註冊率失真、獎補助款低的怪象，政府人才規畫單位應該思考永續發展的問題。

筆者建議：一、可以在技術型高中端增設與健康有關系科；二、增加醫事類科技大學可招高中生員額；三、獎補助款之核配結構修正，因為醫護類的高成本與醫院實習費調漲。

從國際對台灣醫事技職教育的認可，以及這次疫情台灣的防疫表現，更凸顯醫事技職教育的重要性。面對未來更多未知病毒的挑戰，呼籲政府多重視技職體系的醫藥衛護人才規畫與培育，以建構保護人民完整的防疫戰線。

（作者為元培醫事科技大學校長）