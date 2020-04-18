大陸東方衛視駐美國白宮記者張經義，在白宮記者會上被美國總統川普問到「來自哪裡」時，回應來自「台灣」，引發熱議。陸委會副主委邱垂正表示：張經義任職媒體為大陸及政務直屬事業，涉嫌達反《兩岸人民關係條例》，陸委會將會同有關機關進行查處。

邱垂正表示，張經義的職務是否違法，認定的三項原則是判斷：一、涉及國家認同或基本忠誠度；二、對台統戰工作；三、有妨害國家安全或利益。總統府也立即表示：張經義違反了《兩岸人民關係條例》。

問題是，這3項判斷原則，陸委會可以自行認定嗎？陸委會是法院嗎？邱垂正是法官嗎？他憑什麼可以自行判斷張經義違反了《兩岸人民關係條例》？如果是這樣，所有的法律爭議或法條解釋，就交由各部會自行認定就好了，還要法院幹嘛？

看到這件事的發展，立刻使人想起蔡英文在2016年1月16日，當選總統時所講的名言：「只要我當總統一天，沒有人需要為他的認同而道歉。」

今天我們必須設身處地來思考張經義說出「我來自台灣」的情境脈絡。張經義是出身台灣雲林，政大畢業，是獲有白宮官方和白宮記者協會「雙重認證」的華人白宮記者，也是白宮記者團唯一的中文媒體成員。目前在上海東方衛視工作，但他並不是東方衛視「編制內」人員，也不在中共黨政軍體制內。

大陸的衛視早己市場化，除了少數主管是廣播電視局的「編制內」，其他記者、編輯、導播都是「約聘制」，「一約3年」，必須看他本人的專業表現，才決定是否續聘。

我想請教蔡英文的是：如果妳是張經義的話，當川普在白宮記者會上問妳「來自哪裡」時，妳會怎麼回答？妳會說：我來自「上海」嗎？張經義說他「來自台灣」，到底錯在哪裡？他有替中共「對台統戰」嗎？他有「妨害國家安全或利益」嗎？他該怎麼回答，才能表現出他的「國家認同」或「基本忠誠」呢？

蔡英文今天當了總統，大權在握，生殺予奪之際，千萬不要忘掉她作出的那項承諾：「沒有人需要為他的認同而道歉。」

（作者為國立台灣大學心理系名譽教授）