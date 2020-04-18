小英要出征▲民進黨主席蔡英文20日出席ＥＣＦＡ公投行動聯盟的靜坐活動，呼籲台灣人民要用選票決定自己的前途；黨內盛傳她可望在周日黨主席選舉後，對參選新北市正式表態。（黃國書攝）

去年9月國安會「中國升高對台威脅與介選之綜合研究」專案報告，指稱大陸會以威脅終止兩岸經濟合作架構協議（ECFA）窒息台灣經濟影響我2020年大選。雖經陸方幾次表示未有此事，直到今天，我們執政的政府還在挑弄這件事。

上個月，3月25日在立法院提出業務報告時，國安局長表示，大陸的確有可能終止ECFA，陸方需要找一個「出口點」作為轉移疫情紛擾的焦點。大陸可能終止ECFA的原因竟然從介入我方大選轉為轉移疫情紛擾，好像不論什麼議題轉來轉去最後都可和終止ECFA掛上勾，搞得企業人心惶惶。有關單位若不是未能確切掌握兩岸情勢發展，就是背後基於某些政治原因故意撩撥大陸主動採取終止ECFA的行動。

更扯的是政府相關單位一人一把號各吹各的調。經濟部長說，ECFA只影響出口5%，意思是影響不大；陸委會主委則說，大陸可能以停止ECFA來窒息台灣經濟，呼籲對岸應該要「政治歸政治，經濟歸經濟」。

明眼人一看就知這是外行人在說外行話。2010年6月底兩岸簽署ECFA時，台灣出口到大陸優先降免關稅的貨品（早收清單）僅占台灣出口到大陸16%，占台灣總出口約5%，終止ECFA就可以窒息台灣經濟嗎？

蔡政府執政4年，從大陸和香港賺了3014億美元貿易順差，同期間我對外貿易順差總額僅2010億美元，兩岸貿易順差對台灣經濟才是影響重大；此外，大陸是我第一大進口來源，占我進口比重高達20%，其中許多是我出口供應鏈重要物資，進口中斷會立即衝擊出口。因此，陸方若要窒息台灣經濟就會從中斷兩岸貿易往來下手，怎會去終止官員口中影響不大的ECFA？

此外，馬政府8年兩岸洽簽署23個協議，ECFA只是其中之一，如果大陸要終止ECFA，應會終止全部協議包括兩岸直航其效果才會重大，怎可能只挑ECFA一項。

2009年兩岸展開ECFA協商時，民進黨極盡扭曲抹黑之能事，全力推動全民反對ECFA，當時蔡英文主席說：「ECFA是包著糖衣的毒藥」、「ECFA只讓少數大財團獲利，大部分人都是受害者，一旦民進黨2012年重新執政，就會發動公投廢止ECFA。」民進黨則大力鼓吹謝長廷的恐中牌：「簽了ECFA後會查甫找無工，查某找無尪，囝仔要去黑龍江。」

更有甚者，2013年兩岸簽署ECFA服貿協議後，依據當時《兩岸人民關係條例》規定，立法院只能備查，民進黨卻悍然違法，在立法院進行大規模抗爭，導致太陽花學運，ECFA推進工作停擺。凡此種種，說明了民進黨政府根本不在乎ECFA的存在與否，受害的企業在其眼中只是「寡眾」，對選票起不了作用；在其手上，ECFA只是個政治工具，大陸可能終止ECFA也只是其拋出來的一項假議題，一方面對民眾製造恐慌、仇中的心理，另方面對大陸產生撩撥效應。

如果大陸禁不起撩撥而終止ECFA，那將是台灣政經慢性病加重的開始，台灣在全球區域經濟整合中會進一步被邊緣化，傳統產業在台灣將日趨萎縮。過去台灣傳統產業因為出口無法獲得進口國免關稅，相對競爭力較差而出走或結束營業；資訊科技產品則因我是全球資訊科技協定（ITA）簽約成員得以享受免關稅而有競爭優勢，長期以來台灣產業和出口結構呈現向資訊科技產業嚴重傾斜的不正常趨勢，台灣的產業發展早就出現危機警訊，民進黨卻一向視若無睹。

ECFA早收清單產品雖僅占台灣出口約5%，但是它具有策略性意義。兩岸簽署ECFA後，紐西蘭和新加坡才能和我國順利簽署經濟合作協定，同時還有幾個國家在進行可行性研究。蔡政府執政後，兩岸關係嚴峻，對外洽簽自由貿易協定遇阻，遑論加入CPTPP、RCEP等區域經濟協定。ECFA一旦終止，更證明兩岸關係惡化，我方想洽簽雙邊自貿協定或加入區域經濟組織是難上加難。

政府的每一政策措施都攸關人民福祉，鄭重呼籲執政黨莫把台灣前途作為政治工具，陷產業、經濟於險難之中。

（作者為中華大學講座教授）