如眾所周知，新冠疫病最初在武漢爆發之時，官員應對得並不好。遭人垢病的至少有3點︰一、未及早告知可能會人傳人，反而說可防可控。二、打壓了包括李文亮在內的8名醫生「吹哨人」。三、在湖北兩會期間，疫情的新增人數巧合的停止了，被認為是政治操作。那麼，如果這3個缺失都沒有發生，這場災難是否就可以在源頭處消滅而不會發生嗎？

就像一場火災，如果在起火點時被發現，全力撲滅，就不會釀成大禍。聽起來好像很有道理，但如果這場火災不是一般的家庭失火，而是森林大火呢？森林大火也有發源的星星之火，但問題是你如何發現它？一定要等到它成了燎原之勢，你才能發現。若森林大火也能在星星之火的階段就能撲滅，何以美國加州年年有山火？可見科技最為先進、資金最充沛的美國，也一樣不可能從源頭處去防堵一場森林大火！

那麼，這次的疫病，它的性質，到底是住家失火，還是一場森林大火？就事論事，我們不妨以現在所掌握的訊息，回到最初的現場推演一下，看看當初如果都做對了，是否能防止這場災難？

假設在疾病之初（即1月初），大陸官方即高度重視，視作是類似SARS重臨，立刻作了適當的部署，並且不考慮可能的經濟損失，立即警告大眾，那麼會怎麼樣呢？

一、民眾的恐慌增加，於是很多感冒或稍有呼吸道症狀，都要擁向大醫院求診。但試劑盒等無論如何是不可能那麼快量產的，所以確診時間還是不及時，病患越聚越多，最終還是走向爆發。整體發展的勢態，與現在的情況差不多。

二、由於高度重視，醫療人力、設備等調度得宜，疫病被控制住了，沒有大爆發。由於沒有恐怖的大爆發，於是，人們漸漸放鬆了警戒。但現在知道，此病的傳染力極強，而初期症狀如感冒一般，並不一定發燒。因此，就在我們以為此病被壓住之時，它其實已經默默的傳布，在一段時間之後，還是會爆發。也就是說，爆發會被延後，但仍然不可避免。

三、由於高度重視，調度得宜，這病有可能不在武漢爆發。但以我們今天的認識，此病之A型病毒是早已形成的。所以，此病可能不在武漢爆發，但難保不在其他地方爆發，最終還是會導致世界性的大流行。

四、由於高度重視，因應得宜，此病的「星星之火」確實就在武漢被撲滅了。於是，人們根本就不會知道我們躲過了一場驚天大災難，而以為就是一場普通的新型流感。反過來看，就會覺得官員小題大作，大驚小怪，各種過度的警戒防衛干擾了正常的生活，更妨礙了經濟與過節的歡樂。於是，這些曲突徒薪的官員，不但沒有人會覺得他們有功，反而覺得他們有過。而外媒就會說中國故意藉著小病來恐嚇人民，藉機擴大對人身自由的限制等。

總的來說，即便官方在最初不犯任何錯誤，但最後的結果就這四種。以我們今天對病毒的認識，您認為那一種最有可能？不論哪種可能，這些爭議說明了一個事實，甩鍋也好、卸責也罷，其實，都是政治口水。

（作者為大學講師）