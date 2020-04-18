新冠肺炎疫情先後肆虐中國和美國，無意中為這兩個不同體制的大國出了同一套考察政治體制與治理效能的試卷。美國素以民主陣營領袖自居，台灣又以美國馬首是瞻，習慣於居高臨下譴責中共專制獨裁，理所當然憐憫大陸民眾沒有人權。疫情爆發後，西方媒體也以此為敘事架構審視大陸的一舉一動。

然而，隨著疫情的發展，不僅大陸舉國體制的傳統優勢全面凸顯，中共對「以民為本」4個字的詮釋也足以讓某些自我感覺良好的民主國家為之汗顏。是時候改變對大陸體制的偏見了。

毋庸諱言，大陸在1月底2月初經歷了疫情的黑暗時刻，一些官僚的昏聵顢頇與尸位素餐令輿論忍無可忍，這從《方方日記》的洛陽紙貴可見一斑。所幸中共最高層及時出手，迅速啟動舉國體制，使疫情防控步入正軌。如此高效的組織動員能力令許多發達國家望塵莫及。重災區武漢從人間地獄到轉危為安只用了不到2個月時間。

再看美國。《紐約時報》、《華盛頓郵報》等主流媒體連日來推出長篇調查報導，揭露剛愎自用的川普對疫情擴散無動於衷，對下屬建言充耳不聞，導致美國錯失了整整70天的防疫窗口期，幾乎重蹈武漢的覆轍。相比中央集權下的大陸舉全國之力支援湖北，聯邦制下的美國即使進入緊急狀態也是各自為戰，效率堪憂。更令人瞠目結舌的是，川普政府在援助各州時似乎仍以黨派畫線，令民主黨治下各州的疫情雪上加霜。

在將舉國體制優勢發揮到極致的同時，長期背著「不民主」罵名的中共也對「以民為本」作出了最深刻的詮釋。習近平不僅發出了「要把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位」的最高指示，而且在全國範圍內果斷按下了經濟社會運轉的暫停鍵，開始實施最全面、最嚴格、最徹底的防控舉措。

大陸是目前唯一做到對病患「應收盡收，應治盡治」並由政府埋單的大國。作為疫情最早爆發的國家，大陸感染率和死亡率都遠低於美國。即使一季度GDP出現負增長，當局對復工複產心急如焚，大陸從上到下都沒有對優先治病救人後悔過。

美國則是另一幅景觀。無論是最初對疫情影響掩耳盜鈴，還是如今迫不及待推動復工複產，處在大選年的川普政府似乎將經濟資料看得比人命更重要。即使全美感染人數已接近70萬，死亡人數超過3萬，有共和黨的議員仍大言不慚，「如果讓我們在美國式的生活方式和美國人身家性命之間二選一的話，我們一定選擇丟掉後者。」

有大陸學者指出，相比西式民主，中式民主看似沉悶無趣，「卻快速改善了田間地頭尋常百姓的生活」。在中共看來，相較一人一票的虛張聲勢，人心向背才是最大的政治。美國皮尤中心的民調顯示，2019年度大陸民眾對政府的滿意率超過86%，冠絕全球，遠高於47%的世界平均值。

總之，台灣可以自豪於自由民主體制，也可以不喜歡大陸的體制，但一定要勇於面對現實，不能再用有色眼鏡看待大陸了。