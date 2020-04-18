中央流行疫情指揮中心18日宣布新增3例新冠肺炎確診病例，都是海軍軍艦實習生，屬於境外移入，這是我國第一起新冠肺炎軍艦群聚事件。

儘管疫情指揮中心和軍方都認為一切仍在可掌控之內，然而，根據官方發布的時間序，其間存在的空窗期應不只有指揮中心所稱的2天，可能因為軍方檢疫不周、警覺性不足而更長。

疫情指揮中心表示，海軍敦睦艦隊磐石艦上這3名被確診的同寢室軍校生，是在2月21日登艦實習，該艦共337人於3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天。確診的3人在4月15日下船返家並自行就醫，4月17日再次就醫，由醫院採檢通報。

海軍參謀長敖以智4月15日在立法院外交及國防委員會宣稱，敦睦艦隊官兵已進行檢疫，結果都健康、沒有問題，15日結訓典禮完就可以休假。結果2天後就有3人確診。

事實上，確診的3人從4月初就開始陸續出現相關症狀，什麼叫做「都沒有問題」？而為什麼海軍讓有染疫風險的官兵休假離開，以致於這3人竟自行就醫。難道軍方專業人員不知道其中的風險嗎？甚至，為什麼4月15日全員篩檢通通過關，2天後就有3人確診？軍醫檢疫的品質難免令人質疑。

國防部說，磐石艦軍官在帛琉進行活動時，全程都有戴口罩，然而，帛琉大使周民淦的臉書照片卻顯示官兵並沒有戴口罩。看來軍方不但兩光而且說謊。

以美國羅斯福號航艦和郵輪鑽石公主號疫情呈現爆炸性發展的情況來看，這起事件絕對不可小覷，否則極有可能成為我國防疫的一大破口。