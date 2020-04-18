五一連假國旅面臨崩盤 八成訂房被退至兩三成

新冠肺炎疫情全球延燒，台灣表現可圈可點，行政院長蘇貞昌在行政院會宣示「第三波疫情是守住了」；疫情守住後，政府該考慮的是：如何逐步啟動經濟。

這波疫情對全球經濟的衝擊，確實出乎所有人的意料，甚至可視為歷史上從未出現過的「黑天鵝事件」，全球已經超過百年未經歷這種大面積、全球性的疫情，在短期內就造成經濟近乎「關機」的衝擊。大部份的預測都顯示這波衝擊不僅高於金融海嘯，甚至超過上世紀的大蕭條。

相較於一般市場分析師、甚至學者專家，都會有誇大負面效應的傾向，國際貨幣基金（IMF）的預測向來被視為對負面消息較「保守、保留」，但即使如此，IMF最新的報告，把今年全球經濟成長率，從原先的成長3%一口氣調降至-3%，並坦言全球將可能面臨上世紀30年代大蕭條後最慘的1年；對台灣今年的預測是衰退至-4%，為戰後最差的數字。

顧經濟與防疫同等重要

疫情當前時，當然是以守住疫情為第一優先，台灣從最早被國外評估為「最危險」，到最後成為防疫優等生。不過，在全民防疫的同時，經濟當然受影響，時間久了甚至出現「經濟窒息」。坦白說，長此下去，不論政府拿多少錢去紓困、補貼，還是彌補不了類似「經濟休克」帶來的損失與衝擊。

台灣除了維持低確診人數外，本周國內出現久違的「零確診」，即使出現的確診案例，也多屬境外移入。特別是4月初春假連續假期中，各大風景點突爆人潮、出現群聚現象，一度讓各界憂心將浮現防疫破口，假期後本土確診人數會有一波高峰。春假至今超過10天，確診人數維持低檔，顯然破口未出現，原本擔心出現的第三波疫情高峰是守住了。

從春假民眾出遊並未出現破口的案例，雖然說防疫是長期的馬拉松賽，不到終點不能疏忽放鬆，但政府與民眾從這個案例也可看出，在民眾有警覺、戴口罩、盡量保持社交安全距離等情況下，適當的恢復經濟活動是可行、不會造成疫情進一步擴散。因此，政府其實可規畫開始逐步「重啟經濟」。

重啟經濟不代表不重視防疫、更不是輕忽人命，現實上，任何一個經濟體都無法承受長期的經濟與社會的封鎖與因此帶來的窒息，民眾不僅需要工作賺錢討生活，也需要正常的社交、消費、旅行出遊等。

事實上，以台灣眼光看疫情仍屬嚴重的歐美國家，都已考量並逐步放鬆各種管制。例如德國先是在13日開始允許一些小型商鋪有條件開張，15日總理梅克爾再宣布了逐步和謹慎放鬆限制措施的計畫；重災區的西班牙、與疫情相對穩定的丹麥，都開始逐步採取措施，讓一些人恢復基本生活，歐盟執委會則提出報告指出，臨時限制措施顯然不可能無限期持續，因此要求各國協調並對重啟經濟和社交活動進行規畫。

美國川普總統希望及早恢復經濟活動，因而爆發聯邦政府與州政府何者有權決定的爭議，川普逕行公布聯邦新綱領，作為展開「開放國家」的流程，其目的就是讓經濟運作與民眾生活早日重回軌道。至於大陸，在維持對疫情嚴密的控管下，實現重啟經濟引擎的目標，復工率超過9成。

如果連疫情遠比台灣嚴重的大陸、歐美都已放鬆管制、力圖重啟經濟，台灣更沒有理由頑固。相較大陸與歐美國家，台灣經濟在這波疫情中受到的傷害其實算是小，製造業生產未因疫情停擺，但服務業受到的衝擊不小，主要是因為民眾大幅減少外出餐飲、購物、旅遊等消費。

疫情和緩逐步放鬆管制

不過，台灣並未全面頒布居家令，即使是服務業受衝擊程度亦低於其它疫情嚴重的國家；這代表的是受創較輕、要恢復正軌也較容易。在疫情尚未結束時，政府固然不宜鼓勵民眾出遊、聚餐，但至少可逐步放鬆管制，例如面對即將來到的五一勞動節連續假期，有了春假的經驗，各界對民眾出遊、觀光景點現人潮，可能導致出現破口的擔心應可紓緩；政府可以繼續宣導出遊人多處戴口罩、保持社交距離，地方政府要做好人潮調控規畫，千萬不要再動用讓民眾嚇壞、商家罵翻的「國家警示」。

面對疫情，台灣以守勢為主，但也應隨情勢改善而迅速調整政策，「防疫陳時中」表現備受肯定；重啟經濟，同樣需要一個專業力與決斷力兼備，能綜攬全局、因勢調整、果斷作為的「經濟陳時中」。這個人，在哪裡？