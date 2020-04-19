日前國際貨幣基金（IMF）公布全球經濟預測，將今年全球經濟成長大幅調降至-3.0％，台灣也被調降至-4.0％，看到這個數字，我國各部會首長砲口一致認為IMF嚴重低估，參考參考就好。

忽然之間，我們的部會首長都成了經濟專家，對於複雜的國民所得統計，忽然之間也全都瞭然於胸，真是令人大開眼界。經濟成長的預測雖繫於模型，惟其原理原則仍在於國民所得統計，部長們看到-4.0％理應去了解一下IMF評估的依據再回應也不遲，但我國官方卻倉卒、輕率的回應了這一個嚴肅的問題。

對於經濟成長被調降至-4％，內閣官員私下聊天時竟以疫情未明，任何經濟預測都像在「擲茭」加以形容，此語隨後見諸各大媒體，實令人嘆為觀止。政委龔明鑫在紓困振興記者會上回應：「我們沒封城也沒停工停產，若全年要-4％，下半年就要-8％或-9％，這是不可能的事。」主計長朱澤民也表示：「IMF的預測是簡單且籠統的預估，參考參考就好。」

國發會則以新聞稿直指：「IMF未完整掌握台灣的狀況，忽略我國疫情控制得當，以及政府紓困振興等正面效應，致嚴重低估台灣經濟成長率。」財政部長蘇建榮、金管會主委顧立雄也都深信我國受疫情影響相對較小，防治還算成功，藉由擴張性的財政支出刺激內需動能，可望紓緩這一波衰退的衝擊。

IMF的預測真如官員所言未掌握台灣的情況？簡單且籠統？甚至像擲茭？當然不是，IMF是從金融面、生產面、支出面及各國經濟結構進行總合評估，事實上，這份預測已做了相對樂觀的假設，IMF設定疫情於下半年消退，然而即使疫情於下半年消退，今年全球仍將面臨3％的衰退，如果疫情延續到下半年，則預測還要進一步調降。

IMF說：「這是一場截然不同的危機，也存在相當大的不確定性，目前許多國家都面臨衛生危機、金融危機以及大宗物資價格暴跌等多重危機，而在這場全球危機裡，沒有哪個國家能夠倖免，尤其那些依賴旅遊、旅行、酒店及娛樂等行業的國家，經濟將受到嚴重的衝擊。」

我們如果認真看這份預測便會了解，許多國家今年經濟成長的下修幅度都遠遠超過台灣，美國被調降至-5.9％、歐元區-7.5％、日本-5.2％、香港-4.8％，四小龍裡的新加坡、南韓雖比我們好一些，但也全數是負成長。

我們不要不服氣，被調降的這麼多，主要是我國外貿依賴度真的比人家高，我們是個外貿導向的國家，當全球景氣落入1930年大蕭條以來最嚴重的衰退，生產斷鏈、出口不行，觀光客不來，台灣怎可能好的了呢？

這些年台灣的商品出口依存度高達57％，遠高於南韓的36％、日本的14％、中國大陸的18％，當全球景氣寒風吹過來，誰所受的衝擊最大，不言可喻，若再加上服務輸出，我們的出口依存度更高達65％，昔日全球景氣大好，我國是受惠者，如今景氣衰退，我們自然首當其衝。

至於像荷蘭、瑞士、德國這些外貿依存度較高的國家，被IMF下修的更慘，德國今年經濟成長被調降至-7.0％、荷蘭-7.5％、瑞士-6.0％，然而，我們卻沒看到他們的部長跳出來抗議這個預測不準。

況且，對全球經濟發出警告的也不只IMF，4月初世界貿易組織（WTO）也公布最新評估，他們認為受這一波疫情影響，即使在最好的情況下，今年全球貿易將萎縮13％，比當年金融海嘯還要嚴重，最差的情況今年全球貿易可能衰退32％。當這兩大國際組織都發出嚴重的警告，我們還可以等閒視之嗎？

我們的首長要多一點專業，談吐也不宜輕率、輕浮，不能看到人家預測你是四小龍第一就興奮不已，惟恐天下人不知，還在臉書上大書特書，迨被人家調降至負成長時就要說人家的預測是籠統的、參考參考就好，甚至連「擲茭」這樣的用辭都出來了，這實在有失一位閣員的身分，試想，這些說法難道不會被譯成外電傳到國際上去嗎？讓國際上看到我們首長這樣的發言，妥當嗎？

經濟預測不是算命，不是推背圖，不是燒餅歌，也非聖經啟示錄的預言解讀，而是以歷史循環為依據，運用時間數列建立模型對未來進行預測，隨時依據最新的資料評估，以讓外界未雨綢繆，知所因應。IMF這份預測是以此時此刻的最新資料所做的評估，反映出悲觀的看法，這當然是值得我們重視，豈可以玩笑視之？對台灣經濟結構略有研究者都明白，台灣內需市場很小，內需動能根本不足以維繫成長動能，即使投資、消費這些內需動能，仍有極大比例自國外輸入，了解產業關聯表的人自然都明白這個道理，真了解台灣經濟的人，自應如臨深淵、如履薄冰，看到IMF的警示，感謝都來不及，怎還會如此不在意？

新約聖經說：「你們各人要快快的聽，慢慢的說，慢慢的動怒。」這話中的哲理，政府大員們應多多思考。