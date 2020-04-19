疫病來襲，許多人沒地方去了，少了社交群聚，多出來一些跟自己相處的時間，但你因此更專注了嗎？還是一樣忙著到處找口罩、收看疫情即時記者會，仍舊到處分心忙碌？

古希臘神話把一個永遠都在分心的人神格化，他的名字叫坦塔洛斯（Tantalus），他被父親宙斯懲罰，驅逐到了冥府，在一池淺水中勉強地站立。他身旁有一棵樹，樹上的果子都已熟透，但每當坦塔洛斯試圖摘取果子時，樹枝就會移開，永遠都夠不著。當他彎腰想喝水時，水也會退去，所以他永遠無法止住飢渴。坦塔洛斯的懲罰就是永恆地渴望，卻永遠得不到。如今我們因此把當某個東西讓人極度渴望卻可望而不可即的時候，形容為tantalizing。

古希臘人的這則寓言故事，其實很精確地描述了現代人的生活狀態，我們總是在追求更多的錢、更多經驗、更多知識、更高的地位、更多的什麼，但其實這只是一個詛咒，告訴我們必須停止這永無止境的欲望。當新冠病毒疫情降臨，世界按下了暫停鍵，我們不知道明天自己的死活，那真正剩下來要的是什麼？極簡生活該怎麼過？我們又應專注些什麼？

史丹佛商學院教授尼爾．艾歐與他時間管理、行為設計學同伴李茱莉共同出版了《專注力協定：史丹佛教授教你消除逃避心理，自然而然變專注》一書，書中共有3種協定來鞏固我們珍貴的專注力。

一是費力協定：是分心必須承受的社會壓力，如透過專注力工具或和朋友互相監督等方式，大幅增加分心的阻力。二是代價協定：比起追求收益，研究顯示我們有更高的動力去迴避損失。如用金錢做賭注，替分心標上一個會心痛的價格，也能增強我們對分心的抗體。三是身分協定：預先改變自我的認同設定，專注就會像是素食者不吃肉、穆斯林不飲酒、猶太教徒不吃豬肉等一樣自然。

行為學家說，行為動機10%源自追求享樂，90%源自逃離不適感覺。分心，往往是因為眼前任務讓我們產生棘手、無趣等負面感受，因而想要逃離。忽視內在因素，一味斷絕外在的分心誘因，正是我們反覆徒勞的主因。

在這亂世，一個看不到未來的世界，你還在整天忙碌些什麼？你真心問過自己現在最熱門的問題嗎？「你從哪裡來？」「你要去哪裡？」。當你重新定義人生與自我追求時，何不改變一下心念，並鎖定觸發行為的動機，別再逃避，拔除分心源頭、打造高績效空間，用10%時間的專注，就能換取90%時間的人生悠哉。

（作者為台北書展基金會董事）