陸委會要處罰任職上海東方衛視的台灣人張經義，原因是違反《兩岸人民關係條例》國人不得擔任中國大陸黨政軍或團體相關職務的規定。依法言法，並不能說錯，但也正凸顯此為荒誕惡法，依照民進黨政府喜歡把與大陸有關係的台灣人視為「低級台灣人」的習慣，又擅長任性擴張解釋與定義法律，未來所有在大陸企業任職的台灣人都可能觸法。

張經義擔任東方衛視駐白宮記者，在一場白宮記者會中，美國總統川普突然問其「來自哪裡」，他回答來自台灣，結果因此在網路上「爆紅」。當然，在台灣鄉民反中的情緒下，負面居多。更意外的是，陸委會也來「湊熱鬧」，要祭出罰則，蘇貞昌還噴出錯把此一扁朝陸委會主委蔡英文訂的法令歸咎馬政府的口水。

坦白說，這是一條相當含糊的法令，過去除非出現台灣人任職在大陸敏感的單位，否則也沒人當它是一回事。這次陸委會把張經義任職上海東方衛視視為違反不得任職大陸黨政軍或團體的規定，縱然不算錯，但也是擴張解釋，更枉顧現實。

因為，依照政府這種嚴苛的定義，在大陸任職的大部分台灣人都有可能變成違法；既然法令有空白授權，政府可以說高科技產業涉及國家安全，所以禁止台灣人任職。依據大陸體制，重要的民營企業，尤其列為重點發展項目的半導體產業，無論是晶圓代工、IC設計到到封測，有哪家企業沒有官股？

如果張經義要受罰，那麼任職大陸《財經》雜誌的財經網紅胡采蘋是不是也要罰？那些在大陸電視台工作、主持節目、演戲的人呢？中國銀行是大陸國家銀行，陸委會日前解釋，台灣人在中國銀行台北分行任職不違法，豈知哪天政府不會突然發現「金融影響國安」，又重新認定違法？

這條荒誕的惡法，廢了吧！