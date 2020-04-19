新冠肺炎在美國全境擴散，川普民調數據落後可望獲民主黨提名的拜登，不但歸咎大陸隱匿疫情，更指控世衛組織（WHO）在防疫上背書大陸的假資訊，導致疫情全球蔓延，托言美國為WHO最大資金捐助國，問責WHO祕書長譚德塞，並以WHO「偏向中國」為由，宣布暫時停止對其捐助。

為加大對WHO施壓的力道，川普藉七國集團（G7）主席國之便，召集視訊領袖峰會，試圖公審WHO及新冠肺炎疫情的首發地大陸。峰會雖聚焦討論WHO在疫情應對中缺乏透明度及常態性的管理失當，但美國之外的其他6國領袖顯然不支持美國切斷對WHO金援之舉，英、法、德、日等國仍強調多邊主義下之合作，共同應對疫情對人類健康及全球政經秩序的挑戰，川普對WHO的撻伐在會中未獲共鳴。

法國對川普暫停捐款決定表示「遺憾」，德國總理梅克爾在會上表態全面支持WHO。此外，日相安倍亦不考慮削減或停止支付WHO的分擔金，仍力挺WHO，而英國的態度類似日本，支持WHO在應對國際公共衛生危機中扮演重要角色。顯然，美國與G7其他成員間對WHO的問責存在溫度差，但會後，美國白宮發表聲明，強調WHO須對新冠肺炎大流行開展「徹底驗證與改革」。

美國的聲明應非G7的共識與基調，英、日及歐盟主要國家不隨川普以斷金援施壓WHO，進行符合美國要求的改革。

歐盟外交與安全政策高級代表（外長）波瑞爾對美國的決定深表遺憾，認為現在比任何時候皆需要世衛組織協助遏制並減少疫情，只有團結各方力量，始可能戰勝此次全球危機。德國外長馬斯更在推特中發文呼籲，在這場對抗瘟疫大流行的奮鬥中，最好的努力即是優化聯合國，尤其是WHO的行動能力，責備無濟於事。

安倍首相認為，G7各國應協助非洲及東南亞等衛生體系脆弱的國家並強化全球傳染病預防機制。此外，疫情結束後，如何以安全的方式，重啟全球經濟更為日本等G7成員重視的問題。若全球因疫情步上經濟大蕭條，二戰結束後的「長和平」或許將走向盡頭，此為人類更大的浩劫。安倍強調採取緊急經濟對策的必要性，以避免各主要國家經濟失速。

不僅G7暢言合作，「東協加三」14日亦召集視訊會議討論區域合作抗疫。安倍計畫無償提供對新冠病毒具可能療效的抗流感藥「法匹拉韋」（Avigan），擴大臨床試驗，並捐資設立「東協感染症對策中心」。

誠然，新冠疫情使美國對陸鷹派看到了敲打中國的機會，但從G7至「東協加三」，可窺知指責、甩鍋難以贏得國際共鳴，倡議合作才是全球防疫主旋律。合作不僅可有效防堵病毒擴散，更可在瘟疫蔓延中，避免各國民族主義及仇外情緒升高，最終導致衝突。

因此，合作防疫固然是外交的一環，但不宜將之刻意外交操作，否則適得其反。《紐約時報》警告，北京的「捐贈外交」加劇中美關係緊張，大陸的「大外宣」易招致國際社會反彈，徒損習近平的國際地位。對此，美國的中國研究專家謝淑麗認為，此種因習近平而出現的強勢論調不利對外關係，且可能招來大陸將公衛緊急事件政治化的批評。

然而，大陸的「戰狼外交」雖不足取，台灣的「1450網軍出征」亦令人生厭，兩者如出一轍，皆難以在外交上藉「軟實力」建立形象，贏得尊重。陸、美、日及歐盟進行組織性的合作應為戰勝病毒，而非意在突出自國的道德性或制度的優越感。

全球防疫合作能否奏效端視陸、美的態度，國際社會應促雙方捐棄成見，凝聚力量，共同抗疫，不應選邊站隊，分化彼此，試圖在陸、美相爭中漁利，尤其台灣切莫站到陸、美對抗的浪頭上，與川普同調，一味對欲爭取有意義參與的WHO口誅筆伐。世界不只是美國，被譽為防疫典範的台灣要打「世界盃」，須與歐盟、日、韓、東協及大陸等同在，共謀合作，否則只淪為「美國盃」的啦啦隊，徒使自身陷入兩岸對立的險境中。

台灣要躋身「世界盃」，不能只凝視美國，而要與世界站在一起，貢獻防疫及其後的全球經濟復甦，並在兩岸關係中尋求和解、共生之道。