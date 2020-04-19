新冠肺炎疫情還沒有看到盡頭，中美「科技戰」醞釀新風暴：美國可能加大對華為的制裁，並促使台積電無法再替華為製造晶片。如果此「狠招」真出，絕對是「亂石崩雲、驚濤裂岸、捲起千堆雪」，全球電子業都會受傷慘重。

外電引述消息人士說法，美國川普政府高層官員已同意，將採取新措施限制全球向華為供應晶片，主要是為限制台積電供貨給華為。分析師估計，華為是台積電主要客戶之一，占營收比例可能在10%-20%之間。美國多個半導體產業協會日前多次致函美國總統川普和商務部，強調此作法會對半導體產業造成不利影響。

雖然，此一新措施尚未公布，但目前美國疫情嚴重，確診和死亡案例不斷上升，川普不停把矛頭指向大陸和他的民主黨對手，企圖轉移民眾對政府防疫不力的不滿，如果對大陸有進一步制裁措施，也不令人意外。

前幾天台積電法說會上，台積電一改先前不評論華為禁令的態度，董事長劉德音公開指出，希望美國不要作出限制，顯示台積電方面已經感受到美國對華為擴大制裁措施的推出，似乎已經具有相當的急迫性。

劉德音表示，雖然官方還沒有最後確定，但是台積電的確已經得到相關的訊息，「此措施的推出已經很急迫，而且在法令完成，正式實施前，還會有30天緩衝期」，台積電也知道很多美國半導體行業協會都向官方表達了他們的關切，認為此舉會傷害半導體產業，台積電也有同樣的看法。

美國一旦推出擴大制裁華為措施，對華為固然造成傷害，但是對於出貨給華為的美國廠商、幫華為代工晶片的台積電，都會有衝擊，大陸勢必報復，將使已經急凍的全球經濟，雪上加霜。