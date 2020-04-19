快評》數位貨幣時代來臨 18:422020/04/19 言論 言論部 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 在首爾，一名工作人員展示如何使用比特幣自動取款機。（新華社資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸央行數位貨幣（DCEP）即將試點，將在深圳、蘇州、雄安、成都及未來的冬奧會場，進行內部封閉試點測試。蘇州相城區政府工作人員，5月交通補貼的50%，將以數位貨幣形式發放。 大陸央行數位貨幣與比特幣不同，它並不基於區塊鏈技術。大陸央行數位貨幣研究所所長穆長春曾指出，DCEP的功能和屬性跟紙鈔完全一樣，只不過它的形態是數位，而不是紙張。不需要經由網路，兩支都有DCEP數位錢包的手機靠近，就能相互轉帳，這應該是DCEP勝出支付寶、微信支付的地方。 #快評 也許您會感興趣 推薦閱讀 快評》不被中共矮化之道 17:562020/04/15 短評 快評》學學越南吧 17:562020/04/15 短評 快評》入境集中檢疫 19:082020/04/15 短評 快評》雙重標準下的台灣人 19:282020/04/16 短評 快評》美國退出無所謂 19:282020/04/16 短評 快評》民進黨割稻尾 19:522020/04/16 短評 快評》520演說很重要 19:522020/04/17 短評 快評》航母成瘟船!戴高樂號35％水手染疫 比羅斯福號慘! 03:592020/04/18 短評 快評》軍艦染疫代誌大條 19:342020/04/18 短評 言論熱門新聞 中時社論》低級台灣人的悲哀 - 中時社論 - 言論 快評》科技戰醞釀新風暴 - 短評 - 言論 尹啟銘》撩撥終止ECFA 便宜了誰 - 觀點 - 言論 旺報社評》台灣要打世界杯 不能只靠美國 - 旺報社評 - 言論 兩岸危機偵測：胡勇》中美體制 誰以民為本 - 名家 - 言論 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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