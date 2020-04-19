大陸央行數位貨幣（DCEP）即將試點，將在深圳、蘇州、雄安、成都及未來的冬奧會場，進行內部封閉試點測試。蘇州相城區政府工作人員，5月交通補貼的50%，將以數位貨幣形式發放。

大陸央行數位貨幣與比特幣不同，它並不基於區塊鏈技術。大陸央行數位貨幣研究所所長穆長春曾指出，DCEP的功能和屬性跟紙鈔完全一樣，只不過它的形態是數位，而不是紙張。不需要經由網路，兩支都有DCEP數位錢包的手機靠近，就能相互轉帳，這應該是DCEP勝出支付寶、微信支付的地方。