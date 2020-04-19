兩岸學生對「己所不欲，勿施於人」的典故朗朗上口，皆知一句孔子的經典妙句，也是華夏民族的重要信條，講明了處理人際關係的重要原則，意思是自己不喜歡、做不到不要就強加於別人。有關近期因新冠肺炎疫情的影響，大陸單方面宣布暫停2020年陸生赴台就讀，就讀學位生者，可依自願原則在島內繼續升讀，預估今年九月台灣大專院校開學會少見陸生的身影，誰是贏家抑或誰是輸家？到底誰最深受其害？其實時間會慢慢說明一切。

倘若不能善待陸生，台灣高等教育的國際競爭力勢必受到影響，人就像一塊磁鐵，吸引思想相近、志同道合的，排斥其他不同類的。如果你想結交仁慈、慷慨的人，自己也必須先成為這樣的人。種什麼因，收什麼果，你所有的思想，最後都會回到你自己的身上。

陸生十年遺憾

台灣高等教育最為陸生所詬病的「三限六不」政策，確實可因陸生人數下降，來做通盤檢討，全世界高等教育的交流過程中少見有這麼苛刻的措施。事實上，「三限六不」本質上是當時朝野政治競爭的產物，初衷不見得是保護自己人的權益，反而加深對他者處處設防的心機，陸生來台十年最為遺憾者，莫此為甚。

限制採認大陸高等學校學歷、限制來台大陸學生總量、限制學歷採認領域等三限尚可理解，但六不的逐步解禁過程中，依然有堅持陸學生畢業後不能留台工作，與不採認大陸醫事學歷兩項，其他不涉及加分優待、不影響國內招生名額、不編列獎助學金、不允許在學打工等仍有所謂的隱形天花板。

爭議最大的陸生納入健保一事，將來台就學的大陸學生納入健保體系，與外籍生及僑生取得一致待遇，美其名是從人道關懷出發，但實際上是陸生在台灣經過多年維權與吶喊中才調整之，執政者時常將陸生納保說標榜自己是人權角度實在令人莞爾，因為調整過於緩慢和顢頇，第一時間錯失陸生人心的習焉不察才是事實。

對岸網路上最近瘋傳一篇有關旅台陸生的國族經驗觀，文章作者以透過參與觀察等小規模樣本訪談的方式，從制度、認識框架與情感結構三個層次進行論證，去解析陸生來台之後在國族問題上所感受的經驗。原先樂觀評估開放陸生來台可增進兩岸年輕世代的相互理解，甚至可以培養未來大陸的親台派是個破滅的幻想，文章發現陸生的國族經驗產生推力與拉力之間，反而加深台灣的反感或敵意。質言之，文章的方法論分析還需要更多的因果論證和過程追蹤，但陸生來台的國族經驗依舊壓過台灣驚艷，大規模的陸生來台恐怕無助緩和兩岸關係，甚至是帶了更多的遺憾與怨恨離去。

拋開政治標籤

陸生在台灣受高等教育期間，人際溝通、大眾媒體以及社交媒體等面向對陸生在台之跨文化適應的重要媒介，而跨文化適應對學習成效有顯著正向影響，筆者也相信跨文化適應對生涯韌性有顯著正向影響，學習成效對生涯韌性有顯著正向影響。

無論陸生的國族經驗與政治意識，赴台就學的陸生非常喜愛台灣的文化、教育及生活，陸生認為台灣非常熱情、親切，在學習上獲得很多知識與體驗，認為能到台灣交流，不僅拓展視野，也增加了許多實務上的經驗。陸生作為兩岸高等教育交流的第一線，陸生來台學習也能提升台灣高等教育的成長，兩岸學子之間的交流也能促進競爭，對於台灣文化的向外推廣也是一大助益。

珍惜善待陸生

我們這種對待陸生政策措施的初衷並非公平的態度，將會使自食其果。尤甚，我們所釋放出來的每一種思想的後果，都會回報到自己身上，因為你對其他人的所有行為，以及你對其他人的思想，都經由自我暗示的原則，而全部記錄在你的潛意識中。

嚴格來說，台灣高等教育對陸生所呈現的個性，相當於是一個磁場，把和你個性相同的人或情況吸引到你身邊，你用冷戰對峙的思維去高標準地檢視陸生，難怪陸生會把在台灣受高等教育經歷的一切，視為武統愛國主義教育基地的濫觴，台灣高等教育的軟實力無形中強化對方的銳實力，陸生的處境像台灣，是很大的諷刺及警訊。

己所不欲勿施於人

對於預計今年九月要來台的陸生是一個煎熬，放棄學位是很大的機會成本，被兩岸政治算計的標籤也無法撕去。

陸生在台十年所感受到的歧視、打壓、汙衊、隔離，是一種台灣社會對於兩岸政治的敵意態度的呈現，導致陸生在台灣受高等教育期間的相處與互動，無形中都有著難以跨越的高牆，高牆讓彼此的溝通無法通情達理。

自己希望怎樣生活，就想到別人也會希望怎樣生活；自己不願意別人怎樣對待自己，就不要那樣對待別人。孔老夫子所謂的「己所不欲，勿施於人」，最簡單的闡述觀念就是文明，台灣社會對於陸生的對待要將心比心，設身處地為陸生想一想，用自己的照顧本地學生的心推及陸生，才是真正的善莫大焉。（林士清／走過兩岸清華的台灣人）