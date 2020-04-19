新冠肺炎肆虐全世界，1月下旬農曆春節蔡政府就下令醫療口罩工廠全面列管且禁止出口，國民雖痛苦防疫也算奏效。後來口罩工廠製造量能提升，民眾雖可上網登記預購，但至今藥局人龍排隊買口罩的狀況尚未全面解除，此時政府就超前部署，宣布台灣捐贈歐美及友邦1000萬片口罩，不免讓國人錯愕。小小的台灣要人民自己打魚，還不夠吃，就急著將魚乾送出去試圖換得國際光彩與掌聲。

筆者的孩子們在美國疫情最嚴重的地區就學，即使父母不斷呼喚他們放棄學業回台灣，但他們顧慮搭飛機的風險選擇留在美國境內等待。美國早就買不到防疫物資，還好中國大陸同學慷慨分享家鄉寄去的口罩。筆者3月下旬寄出包裹，因為醫療口罩被限制寄出只能寄布口罩，孩子遲遲未收到，追查流程發現該包裹被偷偷記錄為郵件延後。苦苦等到4月9日開放醫療口罩可寄給國外二等親時，家人努力取得口罩輸出許可核定證號，急急將省吃儉用四處乞求來的30片醫療口罩赴郵局交寄，家人滿滿的期望託付在這小小信件內。

但1周過後查流程竟還在原郵局，目前不是有111個國家或地區已經暫停收寄台灣寄出的郵包了，那其他地區的寄送應該比較快速啊？問郵局，郵局推說3月下旬以後因物流太多都卡在海關出不去，如果這樣也應早點告知民眾，再詢問海關卻都說不清。後來看了新聞才終於找到蛛絲馬跡，原來海關每天加班不是在為民服務，而是在替國家打腫臉充胖子，口罩外交大量物流犧牲了人民的權益！

外國人收到台灣的捐助固然開心，可是台灣的孩子卻收不到口罩，如果孩子們因沒有口罩被感染，我們能申請國賠嗎？國家能理解我們對親人安危的憂慮嗎？

我們的孩子可是繳了所得稅和健保費，卻等了3個月還領不到口罩的台灣人民！政府進行口罩外交的同時，希望也不要犧牲身陷海外疫區的台灣之子之權益，請郵局和海關能透明化及快速地處理人民口罩寄送事宜。

（作者為教師）