據報載，我國政府於本（4）月初決定加強與各國的防疫合作，捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員，本月9日再宣布第二波600萬片口罩援外、給予國際社會更多支持。政府以中華航空貨機運送防疫物資，配合掛上「Taiwan Can Help」等字樣布條，推動國際防疫外交。近日卻出現質疑聲浪，表示「中華航空China Airline」出現「China」字樣，容易使外國民眾誤會援助物資來自大陸而有更名的必要。

公司名稱並非改不得，但改名既然如蘇院長所說茲事體大，華航於本月17日開會後亦認為短期更名不易而列為長期規畫。但筆者好奇，究竟是誰誤會了「中華」與「China」，而使這幾個字頓時成了過街老鼠、眾矢之的，要除之而後快。

在「中華民國（Republic of China）」領土上以「中華」、「China」作為公司名稱豪無齟齬之處、再合理不過。況且翱翔數十載的「華航」，對許多人來說看見「華航」就等於看見「台灣」、更看見「中華民國」。每當人們望向天際，看著衝上雲霄、機尾印有象徵「紅梅揚姿」國花圖徽的華航飛機，真的會因此誤認這架班機來自「中華民國台灣」以外的其他地方嗎？其實為善本不欲人知，就算被誤認了又如何？除非是自己人（或特定人）看到「中華」「China」之名，不順眼了！

我國自1971年喪失聯合國代表權後，漸漸失去國際舞台與鎂光燈。或許因為不再有自信，也可能逐漸對歷史遺忘，忘記了就算稱自己是「中國人」其實也不該彆扭或覺得奇怪。更不要提的是，主張臺灣獨立的執政黨選擇透過修改課綱、去中國化等方式一步步讓人民淡忘身為「中國人」的驕傲。現在更有政客表示若自稱「中華」（China）可能被外人誤認？

行筆至此，頓時一幕模糊的場景浮現筆者腦海中，一樣是「華航」、一樣是「中國」。那是一段30多年前，筆者於華航班機上與一名素昧平生的女士，針對國家未來願景的簡短談話。在對談裡，筆者毫不猶豫地、甚至可以稱得上「天真地」（如果不是「無知」的話）稱呼彼此「中國人」、「中華歷史、文化」如何如何。登時，這名女士感到驚訝，她不解為何筆者會自稱「中國人」而非「台灣人」等等。然而，筆者直至今日，同樣不解稱「中國人」「中華文化」到底哪裡出了不能解決的問題。

其實，稱呼「中華」、「中國」並非特定人士想像上「外省人」的專利，更非親中賣台。30年前，筆者稱我們「中國人」時，腦海裡所想的就是我的國家「中華民國」。筆者更從未忘記兩岸緊密相連、文化同源的事實。這種剪不斷、理還亂的現狀，無論是早先唐山過台灣渡過黑水溝的先人，抑或是國共內戰後守住台灣的國民政府。簡言之，中華文化五千年之久，乘載了豐富的文化底蘊。其實，以「中國」乃至「中國人」自稱不僅值得驕傲，更是飲水思源的不忘本。

筆者生在大陸，成長於台灣這片土地，愛台灣的心和力並不亞於開口閉口只稱「台灣」的人。我國憲法裡所稱的「中華民國」本就包含大陸與台灣，缺了一個部分無論在歷史、文化或法治上均非完整的「中國」。今天的大陸，已經不是80、90年那樣落後的時代。當年李登輝前總統所提出的「戒急用忍」或許是認為與大陸劃清界線，尚且得以偏安台灣一隅。而今，大陸已經在國際的舞台上占有舉足輕重的地位，台灣受大陸影響最敏感也最直接，更無法改變我們的地理位置。

其實，筆者打從心底並不認同中共一黨專制的體制，但撇除制度差異，台灣2300萬與大陸的13億人民均競競業業、為美好的生活而努力，並持續精進中華歷史文化。中華文化值得我們擁抱、我們更不該數典忘祖。台灣解嚴至今，承襲西方民主法治，這套制度並非最完美無缺，但運作至今對基本人權（包括言論自由）保障可謂周延。若能將台灣既有的制度，融合中華文化與大陸各地特色，共同攜手創造自由、民主、均富的永續發展環境，擦亮這塊歷久彌新的「中國」招牌，「良治」將成為廣大華人社會所共同奉行的生活態度，則「中國」不僅代表了大陸人、台灣人、僑胞等廣大華人，更是禮運大同世界的完美再現。屆時，任誰還會擔心被誤認為「中國」「China」呢？宣誓效忠《中華民國憲法》的官員你說呢？

（作者為航發會首屆董事、法學教授）