近來因防疫物資捐贈外國，使華航改名議題再度浮上檯面。其實華航改名如同台灣獨立是一個假議題，台灣當然可以宣布獨立，但宣布獨立後就解決了當今所有問題嗎？華航當然可以改名，但改名之後從此台灣之名就能在國際社會取得認同嗎？其實民進黨人看得比誰都清楚，在野時把正名制憲喊得震天嘎響，輪到執政時，只要企業正名卻避而不提制憲，由此便可窺之一二。

外國人之所以困惑，根本原因是連台灣內部都還沒有共識。China Airlines來自Republic of China，名正言順。台灣只是地名，地名必有從屬之國，就算「中華航空」改名為「台灣航空」，就能確定外國人不會以為飛機來自中華人民共和國？以台灣為名只是自我矮化。

台灣的外交困境不在於名稱，而在於國際現實，如果台灣這名號就能暢行無阻，怎麼德國政府發言人受贈口罩卻連台灣都說不出口？再者，台灣這名稱只是方便各國便宜行事，以台灣為名號更坐實了台灣只是中國地方政府的地位。

華航改名不但對於國際認同無濟於事，打破這塊金字招牌，不但要損失長年經營的商標，從機身塗裝到公文的認證等等，更所費不貲。而華航是公股民營，所有改名經費到頭來還是全民埋單。許多學者民代稱改名經費10多億元就可完成，或許執政黨連8800億的預算都能編了，區區10多億不過九牛一毛，然而台灣當前有多少弱勢、失業家庭需要幫助，執政者有必要將有限的預算花費在對人民沒有迫切需要的事情上嗎？

製造議題轉移人民關注焦點，向來是執政者掩飾其施政無能之舉，相較於華航改名，ECFA即將到期，台灣現今尚未能加入RCEP、CPTPP等區域經貿組織，才是台灣的當務之急，請問蔡政府對此又做了哪些努力？

關於華航改名，有人建議將CHINA塗裝極小，而將TAIWAN塗裝極大等，其實不用如此費心，有擔當就恢復華航背國旗的舊塗裝就好，如果連這麼明確的宣示都不敢做，其他門路就不過是自我安慰、妥協的投機主義者而己。

之前有事軍人幹，沒事幹軍人；如今有事華航幹，沒事幹華航，政府不斷製造仇恨和對立，但身為父母官，對自己人下手，又於心何忍。

（作者為民航正機師）