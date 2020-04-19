不可否認，此次新冠肺炎疫情，現階段執政黨在防疫上的確打了一場漂亮的勝仗。因此，即便成人口罩仍難以達到每日1片的目標，民眾大排長龍搶購口罩依舊無解，國人仍給予陳時中部長高度的評價，並對政府操作口罩外交一事，敢怒不敢言。

但相同的禮遇並不是整個內閣一體適用。相反地，隨著疫情逐步趨緩，國人對行政院現有或規畫中的紓困與振興措施也越來越感到不耐與憤怒，並隨著《紓困條例》修正案即將三讀而急劇升高。網路上嘲諷、謾罵的字句也日益辛辣，從「原來2000萬人都被排富了」到「蘇貞昌你給我進來」等文章快速引起共鳴，就可得知各部會提出的紓困與振興方案是多麼不食人間煙火。

民進黨長於選舉、善於宣傳已是眾人皆知。但這次《紓困條例》協商破局，民進黨不但沒占到便宜，反而隨著在野黨拉長戰線與國人更清楚在野黨訴求後，逐漸落居下風。逼著蔡英文與蘇貞昌都必須親上火線，強調行政院版的紓困方案也是有發放現金，以混淆視聽、降低國民黨攻擊的正當性。

事實上，國民黨的發現金方案與政院版本有著極大的歧異。首先，國民黨版的方案是屬於個人性質的紓困方案，在排富後，依據所得不同給予不同金額的現金補貼。而政院版本則是類似薪資補償，對特定條件的企業員工、特定職業類別與特定勞工給予3～6萬不等的薪資補貼。

國民黨版雖不到人人有獎，但已盡可能的極大化扶助受薪階級渡過難關，但政院版則彷彿是政治樂透，凡是被政府欽點到的族群就可以得到相關補貼，反之，只能自認倒楣。尤其政院版對無固定雇主、勞工補貼部分，高薪低報投保級距者反而受補助，更是引起廣大勞工不滿。

其次，國民黨版方案並不需要額外申請。而政院版許多個人性質的薪資補貼方案，則必須透過事前申請與行政部門的審核。問題是以藝文產業為例，整個產業鏈上、下游相互影響的關係，恐怕無法以具體文件證明，造成整個紓困方案充滿不公，也凸顯整個行政體系對產業的認知還停留在過去，無法與時俱進。

第三，國民黨版方案並不排擠行政院現行方案，且排富後的個人現金紓困方案也並非國民黨首創，英、美、日等國都有前例可循。蘇貞昌曾表示，發放現金的振興方式容易造成儲蓄，而不會消費。但現階段許多國人需要的是個人性質的紓困，而不是振興。倘若都無法度過眼前難關，又豈能寄望日後能掏錢振興百業？

此次疫情的衝擊可謂前所未見，朝野都應摒除政治算計，一切以極大化全民利益為優先。紓困、振興方案更要體民所苦，而非喊一個「經濟陳時中」，就寄望百姓一樣都照單全收！

（作者為立法委員國會辦公室主任）