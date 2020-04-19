周末的台灣，全國人民的心情猶如冰火九重天，上沖下洗。才剛為3天內連續2個零確診雀躍不已，住宿率奇低的飯店剛好開燈，點出zero、+0報喜，不少超商、餐廳、旅館也紛紛推出零確診的優惠，舉國歡騰，甚至台北東區百貨街、連月來門口羅雀的餐廳，人潮再現。五一連假的放風、衝一波消費復甦潮，台灣準備好了

原已準備好迎接繼續的零確診，這樣防疫100分的台灣就可以在世界揚眉吐氣，我們是千足金，鐵釘釘的事實和成績，WHO遲早要鋪紅地毯迎接台灣。沒想到這點小確幸，很快就因連續兩天敦睦艦隊已經有24個確診案例立即灰飛煙滅。

意外嗎? 一點也不。

因為這兩個多月來，我們不知道已經提醒過多少次，除了醫療機構之外，針對有高度群聚感染風險的軍隊、警察、消防、海巡、矯正（監獄）、移民等單位，一定要提高警覺，提供足夠的防護裝備，要超前部署。尤其在各國陸續傳出警察、郵輪、監獄、航空母艦嚴重感染確診案例後，更令人憂心。目前由陳時中部長擔任指揮官的防疫中心，有無辦法兼顧在疫情衝擊之下，未來經濟、財政、教育、交通、警政治安、乃至外交國防的重大挑戰？這些都需要全面前瞻的計畫，而非目前且戰且走，打補釘的方式來應付。

也因此，從疫期初始，我先以公共政策分析專業，與國防安全專家吳斯懷，在每周的國是論壇，以及可能為軍警消、移民、海巡監所的防疫部署發聲的立法院委員會奔走質詢，提醒政府一定要注意防範。結果呢？除了引來大量的網軍來洗版出草，甚至也有不同立場的媒體與名嘴不斷抨擊。但是，當原有的警告與擔憂成為事實時，我們不會有不幸言中的喜悅，只會有雖盡言責，但是聽者藐藐的扼腕，誰願意做烏鴉？

敦睦艦隊染疫前夕，國民黨立委在立法院屢次質疑後，行政院終於拍板18日起全軍每人每天1片口罩。其實從疫期開始到目前為止，口罩生產線的夜班人員還是國軍在支援，但官兵們還要為買口罩傷腦筋，無法安心整備，這當然是國安缺口。

疫期之初，因為政府戴口罩的政策反覆，從最早蘇貞昌院長說，國內的口罩數量無虞，到後來的長龍處處，民怨四起；從開始要大家勤洗手、戴口罩，又說健康的人不必戴口罩；再到目前的公共運輸、公共場所要戴口罩否則開罰的「滾動式」口罩政策，人民對口罩的需求沒有因為確診案例的增減而有變化。我們一方面為台灣的口罩國家隊在國際盃上的優異表現喝采，但還是要為我們已經預見的風險與問題提出警示與建議，這是在野黨的職責所在。

且讓我們暫時忘記藍綠，共同禦敵─新冠肺炎，台灣加油！（作者為立法委員）