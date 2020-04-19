繼美國與法國軍艦染疫後，台灣的敦睦艦隊也在返航後出現24人染疫。比較特殊的是，敦睦艦隊的初始3名新冠肺炎個案都是在艦上發病，沒有察覺，靠港各自回家後數日在醫院就醫時發現。所以這項國軍的防疫疏失，不但折損了國軍的戰力，同時也增加了社區感染及社區感染爆發的風險，讓台灣在即將邁入社區清零的路上蒙上了不可知的風險。

海軍是國軍染疫後戰力折損最嚴重的軍種，因為艦上空間狹小，在海上航行時間很長，長時間狹小空間的相處是傳染病傳播的溫床。艦上一旦有官兵染疫，艦艇必須立即放下任務，返港全艦隔離。所以是染疫後戰力折損最嚴重的軍種，比起陸、空軍染疫後只需有限度的接觸者隔離，當然是抗疫過程中最該被關注的軍種。

這樣的道理中央疫情指揮中心及國防部都沒有深切的體認，因此未能超前部署。不但如此，在國軍的防疫部署中，指揮中心還特別不給力，待遇遠遠落後於其他群體，吃定了國軍絕對服從命令的特質，不會去抗議的，否則會像美國羅斯福號航空母艦前艦長克勞齊一樣丟官的。

18萬國軍在這波疫情中，每日只分配到1.7萬片口罩。上周因國防部在立法院備詢時說漏嘴，網友連日關心，終獲官方重視。疫情中心14日先是同意每天配發4萬7500片，讓身負國防重任的國軍每4人共用1片口罩，18日開始，國軍才每人每天可配發到1片口罩。

國防部自己也要爭氣，人家不配給你口罩，你的撙節做法是訂出軍中口罩優先發給對象，衛哨兵、新兵、醫護人員、密閉室內執勤人員優先。這種作法由國防部提出來就是缺乏戰略高度，因為完全沒有考慮到染疫後折損戰力最嚴重的海軍艦隊。

艦艇染疫後有多嚴重，1966年美國軍艦理查拜爾德號有1名艦艇兵因結核病肺部有個5公分的大洞，在艦上咳了6個月，靠岸後308名艦艇官兵血清調查有45%染病。可見在艦上只要有夠長的時間，染疫的比例會很高。鑽石公主號就是犯了這個錯，把人員一直留在船上，當然病例一直冒出來。

敦睦艦隊的官兵是在艦上發病的，這時艦上的醫官怎麼會沒有懷疑到，也沒有對疑似病例做好處置作為，讓全艦官兵都長時間暴露於危險，所以一艦就有24人染疫，非常嚴重。敦睦艦隊出發前應該都會有完善的培訓及準備工作，在這非常時期應該要將新冠防疫的工作列入，出了事情，敦睦艦隊的培訓單位、艦上醫務單位都脫不了責任。

台灣的防疫指揮中心已經一級開設了，但政策很難照顧及落實到衛生以外的單位，防疫問題也都出現在文化部、交通部、國防部、經濟部，可見指揮中心一級開設只不過是在衛福部上再加一道光環而已，只是新瓶裝舊酒，老套。

衛福部防疫的最高理念是超前部署，不能讓理念令不出衛福部，應趕快責令各部會就其人口密集活動該有的超前部署提出預案，指揮中心負責政策與技術指導，才不會讓我們防疫的辛苦功虧一簣。

（作者為中華民國防疫學會榮譽理事長）