年度海軍敦睦支隊返回基地後於4月15日結訓，解散歸建。4月17日有3位學生在外檢查確診為新冠肺炎，中央疫情指揮中心立即召回同艦隊744名官兵集中隔離採檢，結果共計有24名確診。18日晚間疫情中心再針對744名艦隊成員的接觸者發出提醒簡訊，要求自主健康管理，估計通知人數約2000至3000人。

年度敦睦支隊於3月12日至15日訪問帛琉，離開帛琉時支隊於菲律賓海執行多日操演，於4月8日返抵左營，支隊依規定靠港隔離至15日解除。返左營後有3位同學出現不適症狀但未明確告知醫官。期間各艦均派有醫官，隨艦的醫官是胸腔內科專業，如果病人不主動告知，醫官是不可能發現的，所以駐艦醫官雖每日定期回報健康狀況，然而報告都說正常，難以掌握真實情況。

官兵離艦後被召回，又確診21位，此與其他各國艦艇一樣，艦上的醫官極難發現每一位確診者，此環境使然。再說駐艦醫官在支援裝備都缺乏之下，真要赤手空拳面對病毒，恐怕也有困難。

支隊全員將統一集中入住到7處檢疫所，俟檢驗結果出來，再分別按規定進行住院隔離治療，或集中隔離14天。當人員集中隔離，全數移出後，將會進行全艦包括工作、生活空間、通風、汙水等系統全面的清潔與消毒。

當初國防部同意敦睦艦隊出訪帛琉，主要是考量到帛琉是新冠肺炎零確診的國家，應相對安全。對此，為防止不確定性，支隊抵達前3天也透過我大使館再了解當地疫情狀況，當時獲知也是零確診。但明顯的是，海軍是問道於盲了，國防部與大使館完全不了解該國的零確診實際上是該國根本無法採檢新冠病毒，沒有檢測能力，所以才會零確診，所以帛琉的零確診不代表無疫情。國防部當初應該向我國的中央疫情指揮中心求教的，在未嚴格求證之下冒然讓敦睦艦隊出航，染疫結果不宜責怪海軍。

艦艇是人口密度最大的場所，所以海軍自古以來對清潔、衛生都有極高標準的要求，每周的保養校閱，艦長們手持白紗布伸到通風管中抽查，還真不算是苛求，主要就是關心官兵的健康和擔心疫病的傳染。二戰期間，日本聯合艦隊司令山本五十六每有出巡，軍醫長一定跟隨，由此可見整個艦隊的健康是司令長官關注的焦點。

我國海軍過去在艦隊司令部下設有軍醫長室，他們是督導醫務戰備、急救、健康、環境清潔與防疫的專家。但是經國防部主導的幾次精實裁減後，艦隊軍醫這一部分元氣大傷，甚至有些船連醫官都派不出來。當全艦騰空，進行全面消毒、清艙及通風、汙水等系統之排空消毒，均需類似軍醫長室的專家提供意見。國防部似乎可以對海軍軍醫的編制再深入研討。

（作者為海軍退役中將）