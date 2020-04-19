海軍敦睦軍艦官兵與學員爆發24名新冠肺炎確診，震撼各界，而且感染源不明，顯示無症狀社區感染的風險早已存在。剛好前一陣子，民眾黨立委高虹安調查揭露18萬多國軍官兵每天只配得1萬7000片口罩，現在，蔡政府宣布以後國軍每人每天1片，還強調「政府出錢」，好像賞賜般，事實如何呢？

這3個月，兒子當兵假日返家，從家裡帶一些口罩回部隊，一開始我有一點納悶，難道部隊不發口罩嗎？軍人的健康重於一切，如沒保障，還談什麼作戰呢？後來經過我再三的查詢，發現事實如下：

疫情期間，部隊對於防疫工作非常嚴格，要求如果有家人從大陸或歐美返台，必須如實報告，當事人兩周內不得返家，以避免和有確診風險的家人接觸。

此外，軍隊是高度群聚性的，無論出列、聽課、用餐，甚至大通鋪的營舍，都是人挨著人，社區感染風險很高。因此，連隊在操場出列或上課，官兵室內必須間隔1公尺，室外2公尺，然而，1個連最少100人，等於鋪出一個零散的大隊伍。出操呢？也一樣，每個人間距2公尺，這種又寬又長的鬆散大隊伍已非常規訓練，只是一種形式。

而且，野外行軍訓練也取消了，改成營區內走一圈，於是一個又寬又長的大隊伍就在營區內繞行一圈，就算完成行軍訓練了。難怪國防部也覺得很勉強，所以決定新兵徵召要減半。問題是，防疫是共通的，無論是義務役或者職業軍人，作業標準一致，遭遇的問題沒有差別。為了防疫，部隊做了很多要求，卻沒有每天每人發口罩，每天1個連只有發一小批，一下就被搶光了。所以大部分人只能自備口罩。長官也交待，口罩很少，大家要省著用。

什麼意思呢？就是每1個官兵口罩要用好幾天，連長官也如此。部隊要出操，滿身大汗，講話也會沾口水，1個口罩用3、4天下來都是細菌，有多髒啊！隨時都可能傳播疾病。官兵沒有口罩只能回家跟家人拿，家人也是拿他的健保卡去排隊1小時領口罩，實際上等於是每個士兵要排隊1小時領口罩，只是讓家人來排而已。

高虹安立委揭露，部隊每天只發1萬7000片口罩，18萬官兵每天缺16萬3000片口罩，過去3個月缺1400多萬片口罩。這批應該發給部隊的口罩到哪去了？很明顯的是被拿來「捐助」歐美國家，對象包括醫療器材製造的超級強國德國。該國生產世界一流的醫療儀器，疫情中樣樣不缺。台灣大醫院訂購德國儀器還要登記排隊。台灣「捐贈」給德國有點無厘頭，雖然東西不請自來，人家禮貌上總要說聲謝謝，於是蔡政府又把世界上所有輕聲說過的謝謝集中起來，用超大型擴音器成天廣播，中央疫情指揮中心指揮官陳時中還說要對這些富裕國家「伸出援手」，成天陶醉不已。

然而就在飄飄然中，台灣官兵過去3個月被迫連續幾天戴著髒兮兮的口罩，徹底被糟塌。海軍官兵染病只是遲早的事，而且部隊連續3個月重覆使用骯髒口罩，使得無症狀感染恐怕已存在了相當時日。這些真相追查會像是大海撈針，如今之計只能陸海空軍三軍每一位官兵都必須做檢測，而且要迅速強力執行，否則無症狀感染源將不斷在不同的角落爆發，一發不可收拾。蔡政府輕忽和糟塌三軍官兵的心態，終將讓部隊和全民付出慘重的代價。

（作者為資深媒體人）