無色覺醒》劉必榮：油價崩盤背後故事？國際政經角力開始！(圖/美聯社)

歡迎收看《無色覺醒》第612集播出，由東吳大學政治系教授劉必榮為觀眾分析：「油價崩盤背後故事？國際政經角力開始！」。

在新冠疫情衝擊之下，多國都面臨經濟蕭條的窘境，對石油的需求量也隨之減少。依據市場供需原則，在供給不變的情況下，需求降則價跌。然而，目前世界油市的情況可能更糟，因為各產油國在減產配額上喬不攏，各自逕行增量產油搶市，也讓油價境遇雪上加霜。

日前，OPEC﹝石油輸出國家組織﹞會員國與其他產油國為了消停油價持續下跌的走勢，召開了為期四天的視訊會議來商討減產對策，預定總額將減產約每日1000萬桶石油。其中，大多數的國家皆能接受被分配的減產配額，卻獨墨西哥例外，墨國僅能接受的每日減產量低於聯盟所定標準，以致談判又陷僵局。

對產油大國沙烏地阿拉伯來說，必須各國達成共識減產，否則也不願意執行所分配到的配額。而且，自從石油跌價以來，由於美國的頁岩油商開採成本較他國高，在需求與價格都降低下，多家頁岩油商也瀕臨虧損甚至倒閉的命運。因此，美國總統川普為了挽救國內油商的頹勢、解決世界油市的問題，承諾美國將概括承受墨國剩餘的減產配額。

經歷幾次馬拉松式談判後，減產協議終成共識。可是疫情持續衝擊經濟下，當產業需求量未回升，僅供給減少的情況下，恐怕能拉回的油價也有限。況且，產油國間並未有強力的監督機制，在減產目標的執行還可能不如預期。

石油除了影響各國經濟外，也能左右世界政治的局勢。有鑒於中東石油對美的誘因降低，前陣子美軍已開始逐步退出中東的駐守，而俄羅斯也趁勢增加與當地的來往，欲強勢補位的決心不言而喻。目前看來，俄國尚未補位成功，且在三月份更因石油問題與沙國產生衝突而大打價格戰。

在美國逐漸抽離中東之際，未來中東局勢將鹿死誰手？政治板塊將呈現什麼樣的局面？是原來的單純的美沙關係或俄沙關係？還是美沙俄三角的折衝樽俎？油價協商只是故事的開始，其中所涉的政治角力，恐將撼動往後整個世界格局……更多分析請看影片解說！