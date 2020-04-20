新冠肺炎對全球經貿帶來結構性的改變，趨勢愈來愈明顯，這次各國爭搶醫療用口罩、呼吸器、奎寧、以及對抗疫情所需的物資，讓所有國家的政治領導人看清，必須對「戰略物資」重新檢視、重新定義，在國內維持基本的生產與供應，這幾乎已經是全世界不分國家、不分黨派，所有政治領袖的共識。

在國家層級的戰略物資之外，產業界也被迫評重新檢討過去二十年建立的全球供應鏈，在肺炎疫情逐漸脫離高峰之後，關於生產基地與供應鏈的全面調整，已經是跨國企業最優先的戰略課題。

2018年至今，起源於中美貿易爭端所開啟的「供應鏈脫鉤」，在2020年的新冠肺炎疫情下再度確認為主流戰略，而且從美國擴及至歐洲與日本，更可能在疫情回穩後加速進行，將帶給全球的工業製造與供應鏈結構性的巨變，台灣更將是全球供應鏈脫鉤不可或缺的要角，如何趨吉避凶，抓住主流趨勢，將是台灣、以及國內各大企業再一次躍升的重大機會。

最近日本、美國、英國與德國都陸續制定各種經濟脫鉤的政策，這些政策躲在每日暴增的染病與死亡人數新聞中，被安排在新聞版面的邊緣，但是如果匯集起來看，就能看到驚人的趨勢。日本安倍晉三政府在編制紓困預算時，特別編列的22億美元的專款專用預算，「協助在華日商將生產線撤回日本」，另外再編了超過2億美元，補貼給那些從中國撤出到其他國家的企業。

擁有核心關鍵技術的德國企業，許多面臨創業者退休、繼任者傳承困難的問題，這些隱形冠軍的德國企業原本就是中資海外擴張的首選標的，過去幾年關於中資併購德國企業的爭議新聞不斷，最高調、最具爭議性的則是中國吉利汽車董事長李書福，在2018年斥資90億美元收購賓士母公司戴姆勒9.69％的股份，成為戴姆勒最大的單一股東。

引人注意的是，梅克爾政府在4月8日的聯邦行政會議，通過修改《對外貿易與支付法》，隨即送進聯邦議會進行表決，明定歐盟以外國家收購德國企業，德國聯邦政府將不需要提供「對公共安全構成實際威脅」的證據，只要提出「預期損害」的評估，就可阻止外資收購德國企業。這個法案雖然不像安倍那樣赤裸裸指名中國，實際的防堵對象卻無疑是中國，而且做為歐盟龍頭的德國將起帶頭作用，其他歐盟國家跟隨德國的腳步將會陸續制定類似的法規。

美國的鷹派高度憂慮美國經濟過度依賴中國，在新冠肺炎的疫情下，美國各州爭相向中國廠商下訂單，高價搶買呼吸器、口罩等事件，迫使聯邦政府祭出一系列的禁令，「醫療戰略物資」的範圍超過想像，因為美國人民每年消耗的抗生素、維生素C、OTC止痛劑布洛芬（Ibuprofen）等，都有高達九成來自中國，另外普拿疼的原料乙醯氨酚類藥物（Acetaminophen）對中國的依賴度七成，治療心肌梗塞的肝素對中國的依賴度也有四成。

白宮首席經濟顧問庫德洛積極推動「搬家費」，鼓勵在中國設廠的美國企業搬回美國本土，政府則立法將企業回流的支出全數費用化，包括廠房、設備、IP、結構、翻新等費用都會由美國政府負擔。庫德洛的政策比安倍更為赤裸、更為全面，更重要的訊息是美國、德國、日本同步推動對中國供應鏈的脫鉤政策。美國降低對中國的經貿依賴是川普上任後的主軸政策，顧問公司科爾尼（Kearney）編制「美企返鄉指數」（US Reshoring Index）顯示，美國企業在2018年從亞洲14個國家採購8,160億美元的貨物，2019年下跌到7,570億美元，跌幅7.2％，今年受到新冠疫情衝擊，經貿秩序大亂，估計下跌的幅度將會以雙位數計。根據科爾尼的統計，中國是美企鮭魚返鄉的最大損失國，而中國的損失，在亞洲大量被越南取代，在美國則被墨西哥取代。

在新冠肺炎的衝擊下，廠商撤出中國的速度，到底會加速還是減緩？成為最近企業界熱議的話題，由於全球封城隔離所造成的經貿重挫，企業面臨突然巨大的損失，連帶影響資產負債表的健全，在衰退的時刻，企業減少資本支出，暫停設置新廠，應是合理且主流的策略。

但是歐洲與美國的跨國企業如果確認產業鏈脫鉤的戰略目標，將會要求所有的供應商進行分散策略，具體來說，所有新訂單都必須符合分散生產、供應的要求，增加的費用，則由政府提供的租稅優惠、採購商、物流業者以及生產廠商的供應鏈體系層層分攤，新的採購政策將會徹底改變既有的產業架構。

台灣廠商是全球供應鏈的要角，許多台廠也早已啟動分散生產基地與供應鏈體系的策略，台灣的新南向政策，是否有機會跟離開中國的美日廠商合作，一起到新南向國家強化新的供應鏈體系，或是建立高階生產在台灣、中低成本海外生產的多層次生產體系，將是疫情逐漸穩定之後，台灣政府與廠商共同面對加速調整的世界政經秩序，必須全面思考與做足準備的關鍵課題。

(工商時報)