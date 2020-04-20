週五（4/17）上午，臺北高等行政法院駁回了韓國瑜市長的停止執行聲請；當天下午，中選會旋即決議，今年6月6日即將舉辦罷免投票。一時之間，反對罷免與贊成罷免的群眾都群情激昂。罷免方士氣大振，宣稱法院已經認定罷免合法；韓陣營則不免有些心灰意冷，但也帶著些許悲壯。

到底這個訴訟在打什麼？韓國瑜市長的罷免案又有什麼法律爭議？法院拚了什麼？筆者身為韓國瑜的委任律師，對於此事有些第一手的觀察，就容我做一些說明。

1.為什麼這次的罷免案有違法爭議？

我國選罷法第75條第1項但書明確規定，「就職滿一年內不得罷免」；韓市長是在107年12月25日就職，所以應該要到108年12月26日才可以進行罷免。

但是，這次對於韓市長的罷免活動，據高雄在地的鄉親表示，早在韓市長就職後兩個月就已開始啟動。就算以罷韓團體WeCare的網站資料，也是早在108年6月就開始啟動罷免的宣傳，並且開始蒐集罷免提議書，這顯然都在一年期限之前。

更嚴重的是，我方認為，這次的罷免提議書有偽造文書的嫌疑。因為依據罷韓團體的網站說明，他們在108年12月25日已經完成罷免提議書的分類、裝箱作業，並且在第二天一早9:30就將罷免提議書送到中選會。中選會身為中立的選務機關，既然明知相關提議書都是提前連署，本來就不該受理。

此外，在近30,000份的提議書中，有超過21,000份的提議日期記載為108年12月26日，這明顯涉及偽造文書的問題－12月25日就已經完成分類、裝箱，12月26日一早就已經送到中選會，怎麼可能在12月26日簽署罷免提議書？

再來，罷免提議書中，有7,143份的日期，明確記載在12月25日以前就參與罷免提議，如果扣除這部分的罷免提議書，這次的罷免提議根本就無法跨過法定提案門檻。然而，中選會無視法律爭議，卻在109年1月20日通知罷韓團體，本案可以進入罷免案的第二階段（對外蒐集罷免連署書），屬於違法的行政處分。

2.一年內不得罷免，那滿一年後再提出就合法啦？

其實，這就是罷韓團體的訴求－韓國瑜就職滿一年才提出罷免，當然合法！

這種說法有一個嚴重的誤解，就是沒有注意到一年禁止罷免期的立法原意。原本，罷免的禁止期間只有六個月，立法委員認為這樣無法避免派系政治衍生的政治惡鬥問題，所以特別修法，將六個月延長唯一年，就是要給予當選人實現政見、展現抱負的機會。

以民選首長為例，當選的第一年，還是在執行前一任市府編列的預算，要等到第二年開始，才有機會透過預算的編列，真正進行市政府組織的變更以及政策的落實。然而，依照罷韓團體的解釋法，反對人士在未滿一年時就可以開始提議罷免，等於還沒給罷免對象實現政見的機會，就開始罷免程序，這顯然已經違反立法者延長禁止罷免期限的原意。

3.法院駁回韓國瑜的聲請，證明罷韓並未違法？

針對中選會1月20日對罷韓團體的通知，韓市長先在4月7日向中選會提出訴願，請求認定1月20日的通知係屬違法，並向訴願機關（行政院）申請停止執行。次日，眼見行政院毫無作為，韓市長才再向臺北高等行政法院聲請停止執行。

臺北高等行政法院這次的裁定，並不是肯定罷韓行動合法，只是單純拒絕韓市長停止執行的聲請。

4.法院駁回韓市長停止聲請的理由？

法院在新聞稿中指出，韓市長向行政院申請停止執行只有一週的時間，訴願機關（行政院）還沒有拒絕韓市長停止執行的申請，也難認訴願機關有無故延遲做出決定的情形。

此外，法院還認為，本案並無「執行時點迫近、一旦執行完畢，即無客觀可行的保全手段，致暫時性保護措施為無意義」的情形。因此，沒有「緊急迫切到非得逾越（或跳過）訴願機關的先行程序，而由本院立即為暫時性保護措施」的必要性。

5.法院的理由是正確的嗎？

在我看來，法院的理由有點令人費解。

在行政訴訟實務上，由於事實上難以期待原處分機關（本案是中選會）或訴願機關停止執行，所以一般程序上雖然都是先向原處分機關或訴願機關申請停止執行，但是接下來為了避免時效延誤，都會在隔一到二日之後，旋即向行政法院提出停止執行聲請。

事實上，從4月7日向訴願機關申請停止執行到4月17日法院作為駁回裁定，已經過了10天，訴願機關毫無動靜，法院坐視訴願機關的怠惰卻不願意介入，令人困惑。

尤其，法院明知，在4月17日駁回停止執行聲請的下午，中選會即將開會，決議是否讓罷免案進入第三階段，並確定投票日期。一旦進入第三階段，就會造成額外的行政資源耗費（選務人員的召集及訓練、罷免場地的安排、罷免選務的進行），並且會嚴重衝擊高雄的地方自治，卻認為沒有「緊急迫切」性？

事實上，誠如筆者於4月16日調查證據庭上向法院說明，中選會副主委自己在立法院答詢時就已經表示，如4月17日中選會會議通過，應該會在六月進行罷免投票。法院明知拒絕介入，會導致罷免案繼續進行的結果，且愈靠近投票日，停止的衝擊愈大，卻拒絕在第二階段結束之前介入，是筆者感到困惑且遺憾的地方。

6.聲請停止執行，有必要嗎？為什麼法院應該准許？

如前面說明，罷免團體的罷免提議顯然有違法偷跑、偽造文書之爭議，中選會明知違法，卻仍然在1月20日同意本案進入罷免第二階段，這個處分即屬違法。基於違法的罷免提議，所做成的罷免連署，乃至於後續的罷免投票，自然都屬於違法。

韓市長當然也可以單純針對1月20日的通知提行政救濟，但是一般訴願的審議期間是三個月，韓市長4月7日提出訴願，三個月後，連罷免投票都已經結束了，顯然緩不濟急。

另一方面，韓市長當然也可以在罷免投票結束後，再主張中選會辦理罷免程序違法，向法院提起罷免無效訴訟。但是，韓市長的任期止剩下約兩年半，等這個訴訟打完，韓市長的任期就算還沒結束，也只剩不到幾個月，等於完全失去了實現政見的機會。

相對於此，法院准許停止執行，不會對罷韓團體以及參與連署市民的的罷免權造成重大危害；罷韓團體只是必須依照法律的規定，重新進行罷免的提議及連署程序。而這是罷韓團體在一開始決定違法提前蒐集罷免提議書時，就應該要考慮到風險。

重新進行罷免的提議及連署，才是符合正當法律程序的保障，也給予市民比較充分的機會來檢視韓市長的政績，這樣才是正辦。

7.韓市長還能做什麼？

行政訴訟法賦予韓市長向最高行政法院抗告的權利，所以韓市長會向最高行政法院抗告，希望最高行政法院廢棄原裁定，並停止罷免案的進行。

8.向最高行政法院抗告，成功機會大嗎？

其實，停止執行聲請，本來成功機率就非常低，要求最高行政法院逆轉高等行政法院的決定，也是一件幾乎可說是「不可能的任務」。

不過，事在人為，我們期待用法理，說服最高行政法院，讓這次高雄市長的罷免案，不要在違法的陰影下進行。

（作者為泰鼎法律事務所合夥律師）