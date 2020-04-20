美國疫情日趨惡劣，川普政府提高聲調對北京叫陣，更指責世衛組織，企圖歸咎大陸未及時通報新冠病毒肺炎疫病資訊，擺脫自己錯判情勢、處置不當的責任，以挽救支持度落後民主黨拜登的不利局勢。

但此種作法不僅遭到世衛組織堅決駁斥，更引起大陸政府與民間的強烈反彈。大陸官方發言體系與外交官運用各種管道強勢發聲，要求美國官方澄清事實，更透過外交場合表達立場。民間更在網際空間運用各種資訊管道與社群平台，轉述國際重要研究機構所提有利報告內容，聲援政府與國際社會網路聲浪對抗，大打爭取話語權之甩鍋戰。

目前所有針對新型冠狀疫情所衍生爭辯議題，不外陰謀論與過失論兩類；前者是指本次疫情是人為精心算計的結果，病原體由人工合成，其傳播方式與投射路徑，都具有特定政治經濟目的。陰謀論者聲稱整場疫情存心運用生物戰企圖打垮美國經濟，報復華盛頓在貿易談判桌上對北京所取得的優勢。甚至不惜以犧牲打方式，先在大陸境內製造疫情，然後再傳入美國本土，獲得生物戰摧毀殺傷效應。

不過由於陰謀論觀點實在太過匪夷所思，整個病原體特徵完全不符合生物戰劑最基本原理，該項疫病傳播參數與生物戰基本理念完全相悖，對照科學證據與疫情實際狀況下，幾乎完全站不住腳。國際社會不僅媒體報導寥落可數，稍具基本常識者亦不屑於轉述傳播，儘管情節繪聲繪影極度聳動，但在國際輿論戰場上，根本就是無足輕重。

但相對上，過失論在國際社會卻找到許多願意附和人士，特別是歐美社會本次對抗疫情顯得手足失措，曝露出先進社會在醫療公衛體系上諸多缺失，政治人物為能平息民怨轉移究責焦點，自然就必須尋找代罪羔羊，這就是為何過失論能夠被西方政界與政治評論者所採用，甚至依據過失論觀點，將責任推給中國大陸隱瞞疫情後，還有智庫打鐵趁熱提出究責論，衍生出疫情解決將向中國提出賠償要求。

歲次庚子之際，西方社會冒出此種無理要求論調，更是讓中國大陸民眾聯想到庚子賠款，新仇舊恨激發出民族主義情緒，因此更是要全力反駁此種過失論說法，於是甩鍋戰對於北京來說，不僅事關政府在國際社會之政治聲譽，對於中國大陸民眾來說，更是會挑起國族存亡之危機感，上綱到洗刷雪恥程度，所以才會以驚人氣勢支持北京政府，成為這場甩鍋戰之堅強後盾。

到目前為止，諸多西方社會醫學與公衛專家，研究病毒基因性質與變異特徵，再對照其傳播路徑與疫情狀況，確實歸納出許多客觀結論，但因為不符合西方政治人物及政治評論者所持觀點，致使此等科學論證無法獲得西方媒體青睞，而讓似是而非無端臆測的說法大行其道。理性探討所得醫學觀點無法獲得尊重與採信，濫情、理盲加上政治操作，雖讓政治人物獲得心靈慰藉，卻使疫情防控雪上加霜。

知識領航權意味輿論主導權，大陸有感於新冠疫病延燒，已損傷其國際聲譽，但要改變國際社會觀感，須先取得輿論戰場話語權，那麼，就必須痛定思痛搶先占領知識高地。首先就要坦誠檢討疫情初期通報失實問題，目前發現的統計不全問題，必須解釋清楚，否則絕對無法獲得國際社會信任。

世界衛生組織醫學與公衛專家，已多次公開支持中國，西方國家專業期刊與重量級學府專家學者，亦多能本諸專業學術良心客觀論據，大陸應依據知識專業客觀證據與其合作，才是外交論戰與爭話語權最重要本錢。

面對中美強權爭霸甩鍋戰，台灣要小心，不要被人利用，更不要製造矛盾。台灣固然在12月31日向世衛組織通報，武漢發生需隔離治療的不明肺炎，但大陸當天也向世衛組織作了通報。後來卻據此指責大陸「隱匿資訊」，甚至將「隔離治療警訊」擴大解釋成「人傳人警訊」，成為川普叫陣喊話口實，這對台灣有何好處？只會與大陸結怨更深，讓兩岸死結更打不開！