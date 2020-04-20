轉眼520快來到，新冠肺炎疫情攪局下，520已經不是兩岸關係是否有轉機，而是不要讓兩岸關係惡化到無法挽救的最後機會。

綜合近期許多兩岸研究學者看法，有人認為，蔡英文連任就職演說，應把4年前就職演說有關兩岸的內容，再說一遍，但也有人認為不夠，她必須講出九二共識的精神是什麼。

2016年蔡總統對九二共識的說法是，尊重1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解，及依據《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》及其他相關法律，處理兩岸事務。

過去4年來，在「習五條」公布後，蔡英文公開不接受與否認九二共識，繼之透過《國安五法》的修訂，基本上大陸已經成為敵國，最後透過所謂中華民國台灣，讓中華民國變成空殼。

按目前情況判斷，要蔡英文再把4年前的話再講一遍，可能性不高，因為這等於打臉她這一兩年在兩岸關係上的一連串作為，至於要她講出一中精神，更是天方夜譚。

如果兩種版本皆不講，兩岸關係基本上已看不到阻止持續惡化的機制，無論蔡英文怎麼說，520或許已經沒有4年前重要，但對兩岸關係而言，它都會是兩岸關係一個關鍵時間點，它可能代表大陸對兩岸和平統一是否還抱有希望，惡化的兩岸關係能否止血。

這一點，蔡總統必須深思熟慮。