海軍敦睦艦隊中的磐石軍艦24名官兵確診新冠肺炎，隨著疫調出爐，這些「活跳跳」的確診官兵下船3天，足跡遍及10縣市、90多處場所，蔡英文總統除表達遺憾，更下令國軍徹底檢討，但此事對社會造成的震撼及威脅恐難以估算。

台灣防疫工作被全球稱為模範生，蔡總統還在《TIME》雜誌撰文分享防疫經驗，呼籲全球防疫；4天3次零確診好消息，更讓周休假日的各景點、商場出現難得人潮，悶了許久的經濟活動似乎看到曙光。

沒想到，海軍敦睦艦隊染疫消息給所有人當頭棒喝。先是身為口罩國家隊一員的國軍，缺口罩不吭聲，在外界幫腔才能獲得每人每天1片的允諾；艦隊官兵染疫後，第一時間又稱全員在帛琉活動時都有戴口罩，海軍副司令為此道歉。而疫調結果，不僅有醫官曾登艦，在集體放假前也有人先下船，實難掩飾過之嫌。

尤其新冠肺炎病毒狡猾，全球疫情升溫之初，郵輪、船艦因活動空間狹小被視為防疫破口，包括鑽石公主號等多艘郵輪發生大規模染疫確診，美國羅斯福號航空母艦、法國戴高樂號也相繼傳出官兵染疫之事，海軍本就應有所警覺。

況且，疫情指揮中心2月初已超前部署宣布國際郵輪禁止靠泊我港口，連遠洋漁船返港也需檢疫，行政院並在2月底提升為一級開設，指揮官有權調用軍隊，但敦睦艦隊卻不甩指揮中心出訪，在官兵傳出身體不適，也未運用艦內負壓隔離病房先行隔離，顯然輕忽。

官大學問大是軍中文化陋習，也是隱匿主因，防疫指揮官陳時中呼籲軍中應誠實以對，畢竟防疫視同作戰，作戰部隊淪陷，除究責外，誠實是最好的政策，如何亡羊補牢減災，就看國防部怎麼做了！