艨艟巨艦，在疫毒侵擾下，頓失戰力。縱使是美國的羅斯福號、法國的戴高樂號為世界首屈一指之尖端武器，若無健康的兵員操作，也無法發揮正常的作戰能力。軍艦與新近爆發新冠肺炎感染的郵輪一樣，船員、乘客在船艙間摩肩接踵生活，很容易成為病毒傳染的空間，都是防疫的盲點與高風險區域。由近來的國內外疫毒新聞可以歸納，軍事部隊、監獄、移工宿舍、學校宿舍以及醫院，都是人群較為密集之處，較有可能爆發群聚感染的風險。

由美軍羅斯福號航空母艦的例子可看出，軍艦的設計都以作戰求勝為主，光是船艦外表為了匿蹤與防範攻擊，船隻設計密不通風，且船員的生活空間狹窄不說，許多艙門把手、階梯扶手、洗手間的設施都容易成為病毒傳染的溫床。所以當船艦爆發群聚感染時，船上的隔離空間極為有限，在防疫的觀點下，要避免像是鑽石公主號的群聚感染事件，就要盡快在醫療設備充裕的港口靠岸，進行下船檢疫、進行分艙分流及隔離治療，以避免群聚感染的再擴大。

由於中央疫情指揮中心已於2月27日提升為一級開設，所有單位包括國防部就應即刻配合衛福部之指令進行緊急應變等各項措施，以防疫為優先，國防亦應順時中，不能例外。然本次敦睦艦隊不畏疫情，參加人員於2月21日登艦，3月12日至15日停靠帛琉，離開帛琉後於公海航行近30天，4月9日停靠左營軍港後隔離6天，15日下船。姑且不論感染源頭在帛琉或船內，如果按規定順時中，下船時嚴格進行如同2月初的基隆港寶瓶星號郵輪檢疫動作，相信應該不會引起像是今日的手機響起警報，民眾心生恐慌的現象。

由於之前的案例大多屬於境外移入，如能對境外移入者作大量篩檢或普篩，應該可在國土第一線將疑似患者攔下，以進行隔離，避免傳染。在無疫苗研發出或特效藥發明之前，隔離就是最有效的防堵方法。新冠肺炎病毒的特性是高傳染性，英國蘭開斯特大學在1月底發布的預測版本，此病毒的基本傳染數R0值3.8，但如果有人為外力介入的話，此R0值會較為縮小且樂觀以待。而有些公衛專家已經估算，要達到英國之前所稱的佛系防疫或群體免疫，要有60%以上的人口受到感染並獲得免疫力，這樣疫情就不會大爆發。

防疫如同作戰，台灣作出了超前的部署與因應，除了前幾天的零確診「加零」外，前幾周還大舉對外送出口罩支援他國，顯見口罩國家隊、口罩陳時中的防疫功效。但除了口罩外，要呼籲我們的快篩試劑國家隊、呼吸器國家隊，甚至是特效藥國家隊與疫苗國家隊，要加緊時程，盡快提供防疫協力。例如有了快篩試劑，可以大規模地對高風險人群、醫護團隊、易感民眾作快篩，或如下機、下船乘客進行快篩的檢疫。磐石軍艦是我國海軍噸位最大的船艦且擁有負壓隔離病房，顯見病毒的無孔不入。如果當初船艦上攜帶有快篩試劑，搭配磐石軍艦上的X光機作肺部檢查，對於上、下船進行檢疫動作，應該可以避免群聚感染的再擴大。

如果台灣有了充裕的快篩試劑、呼吸器或是將來的疫苗，加上社會力挺醫護體系，在遵守疫情指揮中心的指揮下，才可以讓民眾安心出遊、消費，不至於發布類似先前清明假期的國家級警報，讓商家、民眾、社會民心產生三輸的局面。

（作者為國立台灣大學醫學院名譽教授）