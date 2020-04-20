日前，國際貨幣組織（IMF）大幅調降全球今年的經濟成長率，由原先預估的3%下調到-3%；同時也大幅下調各國的成長率，其中IMF預估台灣今年的經濟成長率為-4%！此一數據公布之後，立即引起國內一陣譁然，因為到目前為止還沒有任何一個機構估計台灣今年的經濟成長率會變成負的，而且一下子變成-4%，這當然很難讓國人接受，尤其是政府部門更是不願意接受此一估計數字。其實IMF不只下調台灣的成長率，幾乎所有國家的成長率都被大幅下修，比方說，美國與日本分別被下調至-5.9%與-5.2%，而香港、新加坡和南韓則為-4.8%、-3.5%與-1.2%，甚至連中國大陸的成長率也只剩下1.2%。

IMF在今年初時估計全球的經濟成長率為3%，與經濟合作暨發展組織（OECD）估計的2.9%差不多。而在2月下旬時，OECD把全球經濟成長率下調到2.4%，同時他們也說，如果疫情在全球擴散的話，全球經濟成長率可能會只剩下一半，即1.5%。其後隨著疫情由義大利擴散到全歐洲和美國時，世界上的主要經濟機構都紛紛下調全球的經濟成長率，其中3月底國際金融協會（IIF）估計全球的經濟成長率為-1.5%；沒想到現在IMF又把全球經濟成長率下修到-3%，顯然疫情對全球的影響非常快速且嚴重。

受到全球疫情的影響，台灣的經濟自然也免不了受到衝擊，2月初主計總處把台灣的經濟成長率由2.72%下修為2.37%，3月下旬再調為1.8%，但此一數據仍然遠高於其他國內外機構的預測。比方說，國際信評公司穆迪四月初估計台灣的經濟成長率只有0.2%；現在IMF再估計台灣的經濟長率只有-4%，國外對於台灣經濟的估計顯然比我們政府的看法要嚴重許多。令人遺憾的是，雖然國外對台灣的真實情況不一定掌握得很正確，但是我們政府官員也不應該輕佻地回應說，現在估計經濟成長率就好像博筊一樣，無法估計得準。這種輕忽經濟嚴重性的心態與政府處理疫情的謹慎心態幾乎完全相反，實在令人覺得很奇怪。如果政府認為台灣經濟受創情況不嚴重，我們又如何期待政府會認真推出有效的政策，來解決台灣嚴重的經濟問題呢？

雖然我國的疫情表現比其他國家要好很多，而且第1季的經濟成長率可能也會維持正成長，但是現在有一些統計數據顯示，從3月開始，台灣的經濟就會轉趨嚴峻，比方說，無薪假人數衝高到1.48萬人，3月出口成長率已轉為負成長，而且外銷接單成長率約為-10%，我們相信4月這些數據會更為嚴重。因此，在中華經濟研究院最新的估計中，把未來分成幾種可能的情況，其中最佳情況下台灣的經濟長率為1%；而在壞的情況下，台灣的經濟成長率為-2.5%，這是到目前為止，國內最低的估計數據。

如果依2009年全球金融海嘯當時的情況來看，台灣當年的經濟成長率為-1.6%，全球的經濟成長率為-1.9%，而現在IMF估計全球經濟成長率為-3%，而台灣經濟成長率為-4%，我們認為對於台灣的估計似乎太低。固然現在全球經濟與貿易會衰退很快，但是台灣有一個和其他國家很大不同的地方，就是我們的疫情控制相對好很多。

我們認為只要國內疫情一旦解除，民間消費很快就會起來，雖然國外的疫情可能還很嚴重，但是國人可以在國內維持一定的消費水準，包括在國內旅遊和餐飲等。而民間消費占我們的GDP約55%左右，只要國內消費開始啟動，對於經濟就會有一定的貢獻，因此可以抵消一部分國際市場萎縮所造成的衝擊。

總的來說，如果國內疫情可以在5月底前結束，而全球疫情在6月底前受到控制，也許台灣的經濟成長率還可以維持在1%左右；但是如果全球的疫情到第3季才結束，台灣經濟成長率可能就會掉到零成長；如果全球疫情真的延燒到年底，那麼台灣可能就要面臨負的經濟成長了。不過，最壞大約就是-1%左右，不太可能會掉到-4%，因為台灣至少還有國內消費的支持。

最後，我們要再次呼籲的是，現在全球的經濟情勢真的很嚴峻，我們只要看看美、日等國拿出大把的銀子企圖拯救他們的經濟，就可以知道事情的嚴重性。所以，我們的政府部門一定要嚴肅以待，同時應該盡量擴大紓困的金額與範圍，做好長期抗戰的準備！

（作者為國立政治大學經濟系教授）