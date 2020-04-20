人類目前所面對的新冠肺炎疫情，勢必成為一場人類與病毒的持久戰。簡單的比喻，就像一片廣大的森林產生了處處著火的火災，仍不知火源來自何處，除非是掌握了火源，「同時撲滅」了各處所有燃燒與悶燒的火苗，否則這樣的火災隨時都有再發生甚至更擴大的危機。然而，已經傳播到世界將近200個國家的病毒，想要同時讓其消失，恐怕是件更困難的事。

從科學的證據說明，這樣病毒的產生需來自兩種以上不同病毒，同時感染一種動物宿主，再傳染到不同地區的人類，進而引發如今世界性的大流行；可是病毒與其原始的宿主，目前仍然無法被具體掌握，表示我們在病毒溯源上，仍未成功，要根絕這樣的病毒將十分困難，「斬草不除根，春風吹又生」，仍然在環境裡流竄的原始病毒之動物宿主，又怎麼知道還有多少？

更何況目前我們必須面對的病毒多樣化感染方式，像是早已出現的無症狀感染、已出現的「健康者傳染」、經由空氣氣溶膠、多樣物質表面與物件傳染等，都會改變你我未來在社會與經濟活動的傳統方式，甚將造成人類長期以來活動方式的轉折點。

所以，今天針對新冠病毒的防疫，是一場「人類與病毒的世界大戰」，需要整體性的共識與團結的作法，由個人到家庭、公司、社區、社會、國家，到整體國際的共同努力，才能有效地面對與撲滅這「謎樣」的共同敵人。

如今看到在帛琉3艘敦睦艦官兵700多人上岸，怎麼24位感染的人全部都在磐石艦？這機率太小了，只有2的24次方分之一。病毒會聰明到只專挑磐石艦的人？所以，十分可能的，應該是第一位感染士兵上了磐石艦，然後，敦睦艦隊出航，所以責任的歸屬，不難想像吧！

再看這次敦睦艦隊染疫人員行程前後的活動，似乎忘卻了疫情期間，防疫所應該配合與注意的事項，甚至官兵足跡遍布10個縣市，大幅增加了後續防疫追蹤隔離的困難度，與全民所需付出的成本，保國衛民的國軍如此大意，令人不勝唏噓！

台灣從有幾天的零確診病例後，防疫成果的驕傲自滿心態反而更加重了，太「在意國際關注度，恐失去防疫專注力」，這是令人十分擔心的現象，如果再發生後續的爭功諉過，掩蓋了「防疫破口資訊的透明度」，將無助防疫的即時性，進而造成更大的缺口，應慎思慎行啊！

（作者為國立台灣師範大學教授）